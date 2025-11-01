VIDEO/ Luftë mes banorëve të një fshati në Kretë, Greqia nis me urgjencë njësitë speciale
Një ngjarje e rëndë me përmasa tronditëse ka ndodhur të shtunën pasdite në fshatin Vorizia, në zonën e Heraklionit në Kretë, ku një sulm i armatosur ka lënë pas dy të vdekur dhe gjashtë të plagosur, mes tyre një fëmijë.
Sipas informacioneve fillestare nga mediat greke, ngjarja ndodhi pas një akte hakmarrjeje, pasi një mjet shpërthyes ishte vendosur një natë më parë në një shtëpi në ndërtim, e lidhur me njërën prej familjeve të përfshira në konflikt. Si pasojë, një grup i armatosur sulmoi fshatin, duke djegur shtëpi dhe automjete.
Ministria greke e Mbrojtjes së Qytetarëve ka dhënë alarm të kuq, duke e cilësuar incidentin si më të rëndin në vitet e fundit në Kretë. Në zonë janë dërguar forca të shumta policore për të rikthyer rendin dhe për të parandaluar përshkallëzimin e situatës.
Në ishull kanë mbërritur forca të posaçme nga Athina, të udhëhequra nga kreu i Policisë Helenike, Gjenerallejtënant Dimitris Mallios, dhe drejtori i Drejtorisë për Luftimin e Krimit të Organizuar, Gjenerallejtënant Fotis Ntuitsis. Bashkë me ta ndodhet edhe zëvendëskomandanti i DAOE-së, Gjeneral Brigade Spyros Tsardakas, me një njësi speciale 10-anëtarëshe nga njësia e njohur si “FBI-ja greke”.Këto forca po punojnë në bashkëpunim me policinë lokale për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, si dhe për hetimin e shkaqeve që çuan në masakrën e armatosur.
Në të njëjtën kohë, një njësi e EKAM-it (forcat speciale antiterroriste) është vendosur në mënyrë të përhershme në fshat, për të garantuar sigurinë dhe për të ndaluar çdo përplasje të re mes familjeve rivale.
Forcat e EKAB-së (Shërbimi Kombëtar i Urgjencës Mjekësore) kanë kryer gjashtë transportime urgjente drejt spitaleve të Heraklionit.
Dy gra të plagosura janë dërguar nga Qendra Shëndetësore Moira në Spitalin Universitar të Heraklionit (PAGNI). Dy burra të plagosur janë transferuar nga një klinikë private në të njëjtin spital. Një grua pa ndjenja është dërguar në PAGNI, ndërsa një burrë pa ndjenja është transportuar në spitalin “Venizelio”.
Për shkak të rrezikut të lartë në zonë, ambulancat qëndruan për disa orë në pozicione të sigurta derisa u dha leja për t’u afruar fshatit.
Sipas burimeve të para policore, përplasja ka lindur nga një armiqësi e vjetër mes dy familjeve lokale, që u rikthye pas sulmit me bombë një natë më parë. Më pas, njëra palë mori armët dhe sulmoi fshatin në shenjë hakmarrjeje.
Policia ka rrethuar plotësisht fshatin Vorizia, ndërsa po shmang kontaktin mes familjeve rivale, duke shpërndarë të plagosurit në spitale të ndryshme për të evituar incidente të reja.
Autoritetet greke e përshkruajnë situatën si “kritike”, ndërsa frika për përshkallëzimin e dhunës mbetet e lartë. Hetimet për vrasjet, plagosjet dhe zjarrvëniet janë në vijim, ndërkohë që forca të shumta policore mbeten në gatishmëri të plotë në zonën e Heraklionit.