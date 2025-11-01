E harruan në ishull, anulohet udhëtimi luksoz pas vdekjes së 80-vjeçares në Lizard Island
Një tragjedi ka tronditur një udhëtim luksoz përreth Australisë, pasi një pasagjere 80-vjeçare u la pas në ishullin Lizard dhe u gjet e vdekur të nesërmen. Ngjarja ka detyruar kompaninë Coral Expeditions të anulojë tërësisht pjesën e mbetur të udhëtimit me anijen Coral Adventurer.
Ngjarja ndodhi më 25 tetor, gjatë një ekskursioni në kuadër të udhëtimit 60-ditor me anijen luksoze Coral Adventurer, që po lundronte përreth kontinentit australian.
Sipas mediave vendase, Suzanne Rees ishte tërhequr nga një ngjitje e planifikuar drejt majës së ishullit, pasi ishte ndier keq. Vajza e saj, Katherine Rees, ka deklaruar se nënës i ishte kërkuar të zbriste, por ajo ishte lënë pa shoqërim nga ekuipazhi.
Anija u largua nga ishulli në orën 15:40, pa vënë re mungesën e saj. Kaluan pesë orë para se autoritetet të njoftoheshin se pasagjerja mungonte, duke nisur më pas një operacion kërkim-shpëtimi në tokë dhe det.
Trupi i Suzanne Rees u gjet të nesërmen në ishull.
Familja e saj është shprehur “e tronditur dhe e pikëlluar” që anija ishte larguar nga ishulli pas ekskursionit të organizuar, pa e vënë re se ajo kishte mbetur pas.
Pas ngjarjes, Autoriteti Australian i Sigurisë Detare (Amsa) i ka dërguar një njoftim kapitenit të anijes, duke ndaluar pranimin e pasagjerëve të rinj. Amsa konfirmoi se anija do të kthehet në Cairns, ku stafi i autoritetit do ta presë për hetime të mëtejshme.
Hetimet po përqendrohen në faktin pse Rees nuk ishte përfshirë në numërimin e pasagjerëve përpara nisjes së anijes nga ishulli.
Drejtori ekzekutiv i kompanisë Coral Expeditions, Mark Fifield, tha se pas vdekjes tragjike të pasagjeres dhe disa problemeve të mëparshme mekanike, ishte marrë vendimi për të anuluar pjesën e mbetur të udhëtimit.
“U bë gjithnjë e më e qartë, duke marrë parasysh rrethanat e javës së fundit, se nuk mund ta përmbushnim premtimin tonë për të ofruar përvoja me cilësi të lartë për pasagjerët”, tha Fifield në një deklaratë.
Sipas tij, të gjithë pasagjerët do të marrin rimbursim të plotë, ndërsa kompania po organizon kthimin e tyre me fluturime të posaçme, së bashku me ekuipazhin dhe anijen.
Amsa dhe përfaqësuesit e kompanisë kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen dhe të afërmit e Suzanne Rees.