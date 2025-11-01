Nga maskat te besëtytnitë, teologu zbulon rrënjët fetare të Halloween-it
Në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, teologu Miron Çako ndezi diskutimin rreth një prej festave më të përfolura të vjeshtës, Halloween-it.
A është thjesht argëtim me kostume dhe karamele, apo një rit me rrënjë të thella fetare?
Sipas Çakos, pas fytyrave të lyer dhe maskave shumëngjyrëshe fshihet një histori e lashtë keltësh, e lidhur me besëtytnitë për shpirtrat që enden midis botës së të gjallëve dhe të vdekurve. Ai shpjegoi se dikur, njerëzit maskoheshin për t’u mbrojtur nga këto shpirtra, ndërsa sot ndoshta pa vetëdije, vazhdojmë një rit që s’e njohim plotësisht.
Por përse e përqafojmë një festë që nuk i përket kulturës sonë? Çako ka një përgjigje të prerë: Është koncepti i turmës, pa sens.
Halloween a është një festë fetare?
Miron Çako: Po, është një festë fetare, sepse ka të bëjë me besëtytnitë e keltëve të cilët besonin se në vigjilje të datës 1 nëntor, cipa e ajrit ishte shumë e hollë sepse ikte vjeshta dhe hynte dimri dhe ata mendonin se shpirtrat që nuk kishin gjetur vend në parajsë ose në ferr, mund të hynin në trupat e njerëzve. Nga frika ata shpërfytyroheshin, gratë visheshin si burra e burrat si gra, vinin maska dhe ndiznin zjarre që këto shpirtra të mos hynin në trupin e tyre. Kjo ishte besëtytnia e keltëve.
Po çfarë e lidh Shqipërinë me keltët?
Miron Çako: Është koncepti i turmës, pa sens dhe ky është problemi i shumë njerëzve. Në fakt ajo nuk është një festë, por është një rit fetar dhe aq më tepër ne këtu fusim dhe fëmijët të cilëve u injektojmë disa frikëra dhe koncepte të gabuara në lidhje me frikrat dhe vdekjen./tvklan.al