VIDEO/ Forcat izraelite sulmojnë ndërtesën në Gaza, plagosen disa civilë
Forcat Mbrojtëse të Izraelit sulmuan një ndërtesë të lartë civile në Qytetin e Gazës, të cilën Hamasi e kishte shndërruar në një strukturë terroriste të përdorur për të kryer sulme kundër trupave izraelite në zonë. IDF e raportoi këtë në një deklaratë në Telegram, duke deklaruar se Hamasi krijoi një tunel nëntokësor brenda ndërtesës, të cilin terroristët e përdorën si bazë për prita kundër trupave izraelite dhe si një rrugë arratisjej.
“Para sulmit u morën masa paraprake për të zbutur dëmin ndaj civilëve, duke përfshirë paralajmërime të hershme për popullsinë, përdorimin e municioneve precize, mbikëqyrjen ajrore dhe mbledhjen shtesë të inteligjencës”, përfundon deklarata.
Ndërtesa 12-katëshe e quajtur “Kulla e Mushtaha” që Forcat Mbrojtëse Izraelite (IDF) goditën është një nga më të lartat në Qytetin e Gazës.
Sipas Al Jazeera-s, sulmi shkaktoi dëme të shumta, ndërsa disa civilë të plagosur u dërguan në spitalin al-Shifa për trajtim mjekësor.
The moment Israeli fighter jets showered the Mushtaha Tower in Gaza City with missiles this afternoon, reducing it to rubble and displacing hundreds of its residents as well as many others who had sought refuge nearby. pic.twitter.com/6d1Ip3FU1X— Quds News Network (@QudsNen) September 5, 2025