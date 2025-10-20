Tronditet bota e futbollit, ish-lojtari i Realit pëson goditje në tru. Ja gjendja e tij shëndetësore
Royston Drenthe, ish-futbollisti holandez i njohur për aventurat e tij me Real Madrid dhe Everton, është shtruar në spital pasi ka pësuar një goditje në tru.
38-vjeçari u dërgua për trajtim të premten, ndërsa lajmin e konfirmoi agjencia FC de Rebellen, e cila përfaqëson ish-lojtarë profesionistë.
Në njoftimin zyrtar thuhet: “Të premten e kaluar, Royston Drenthe pësoi një goditje në tru. Ai aktualisht po merr kujdes të mirë dhe ndodhet në duar të sigurta. Ekipi dhe të gjithë të përfshirët shpresojnë për një shërim sa më të shpejtë.”
Drenthe nisi karrierën e tij profesionale te Feyenoord, përpara se të transferohej te Real Madrid në vitin 2007, ku fitoi titullin e La Ligës një vit më pas. Ai më vonë luajti në huazim te Everton në sezonin 2011-2012 dhe më pas pati periudha te Reading dhe Sheffield Wednesday, ndër të tjera.
Edhe klubi anglez Everton reagoi përmes rrjetit social X, duke shkruar: “Të gjithë te Everton i urojnë Royston Drenthe një rikuperim të plotë dhe sa më të shpejtë pas raportimeve se është dërguar në spital.”