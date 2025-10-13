VIDEO/ Avioni rrëzohet në autostradë, vdesin personat në bord
Një aksident tragjik ndodhi sot në mëngjes, në Massachusetts të SHBA-ve, kur një aeroplan i vogël u rrëzua dhe shpërtheu në flakë në autostradën I-95, gjatë orës së pikut, duke rezultuar në humbjen e dy personave në bord dhe plagosjen e një shoferi kalimtar.
Aeroplani po shkonte jashtë kontrollit drejt autostradës pranë qytetit të Dartmouth, rreth orës 08:15, duke i detyruar shoferët të frenonin në panik, ose të përpiqeshin të largoheshin nga rruga e tij.
“Po shkonim në rrugë dhe papritmas të gjithë frenuan me forcë”, tha një shofer për rrjetin lokal WJAR. “Të gjithë filluam të devijonim majtas dhe djathtas”, shtoi ai, duke përshkruar skenën kaotike.
Në momentin e përplasjes, një makinë ngjyrë argjendi u hodh nga rruga dhe u ul në vijën ndarëse me anën e djathtë të dëmtuar plotësisht.
???????? On Oct. 13/25, at approximately 8:15 a.m., a small fixed-wing light aircraft crashed onto the median of Interstate 195 westbound near Exit 19 (Reed Road) in Dartmouth, Massachusetts, sparking a fire and causing significant disruption.— World In Last 24hrs (@world24x7hr) October 13, 2025
The plane, which may have been attempting… pic.twitter.com/sJM6B2rZy3
Mbetet e paqartë nëse avioni u përplas drejtpërdrejt me automjetin apo nëse ky i fundit u kthye për ta shmangur atë. Dy pasagjerët në bordin e avionit vdiqën në vendngjarje, ndërsa shoferi i plagosur u dërgua në një spital lokal.
Fotot dhe videot nga vendi i ngjarjes tregojnë mbeturina që digjen të shpërndara nëpër autostradë, me makina të palëvizura dhe autoritetet që kërkojnë zonën. Policia e mbylli plotësisht pjesën e autostradës pranë Dartmouth, për të lejuar largimin e mbeturinave dhe kryerjen e një autopsie.
FULL FOOTAGE: A small plane crashed onto I-195 in Dartmouth, Massachusetts, erupting in flames during heavy rain from today’s Nor’easter. All lanes have been shut down as emergency crews respond! pic.twitter.com/zOtKSlDmaq— Wake Up World (@WakeUpWxrld) October 13, 2025
Shkaku i tragjedisë nuk është përcaktuar ende, por autoritetet besojnë se avioni po shkonte drejt Aeroportit Rajonal të New Bedford aty pranë.
???? BREAKING: A Socata TBM 700 turboprop has crashed on the median of I-195 in Dartmouth, Massachusetts — near Exit 19 (Reed Road) — around 8:15 a.m.— AirNav Radar (@AirNavRadar) October 13, 2025
The aircraft went down amid a powerful nor’easter, with heavy rain and strong winds reported in the area. The plane reportedly… pic.twitter.com/37PcqeVLji
Piloti, sipas informacionit fillestar, nuk kishte paraqitur një plan zyrtar fluturimi ose një listë pasagjerësh.
Rasti po hetohet nga autoritetet federale në Shtetet e Bashkuara.