VIDEO/ Avioni rrëzohet në autostradë, vdesin personat në bord

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 21:16
Bota

VIDEO/ Avioni rrëzohet në autostradë, vdesin personat në

Një aksident tragjik ndodhi sot në mëngjes, në Massachusetts të SHBA-ve, kur një aeroplan i vogël u rrëzua dhe shpërtheu në flakë në autostradën I-95, gjatë orës së pikut, duke rezultuar në humbjen e dy personave në bord dhe plagosjen e një shoferi kalimtar.

Aeroplani po shkonte jashtë kontrollit drejt autostradës pranë qytetit të Dartmouth, rreth orës 08:15, duke i detyruar shoferët të frenonin në panik, ose të përpiqeshin të largoheshin nga rruga e tij.

“Po shkonim në rrugë dhe papritmas të gjithë frenuan me forcë”, tha një shofer për rrjetin lokal WJAR. “Të gjithë filluam të devijonim majtas dhe djathtas”, shtoi ai, duke përshkruar skenën kaotike.

Në momentin e përplasjes, një makinë ngjyrë argjendi u hodh nga rruga dhe u ul në vijën ndarëse me anën e djathtë të dëmtuar plotësisht.

Mbetet e paqartë nëse avioni u përplas drejtpërdrejt me automjetin apo nëse ky i fundit u kthye për ta shmangur atë. Dy pasagjerët në bordin e avionit vdiqën në vendngjarje, ndërsa shoferi i plagosur u dërgua në një spital lokal.

Fotot dhe videot nga vendi i ngjarjes tregojnë mbeturina që digjen të shpërndara nëpër autostradë, me makina të palëvizura dhe autoritetet që kërkojnë zonën. Policia e mbylli plotësisht pjesën e autostradës pranë Dartmouth, për të lejuar largimin e mbeturinave dhe kryerjen e një autopsie.

Shkaku i tragjedisë nuk është përcaktuar ende, por autoritetet besojnë se avioni po shkonte drejt Aeroportit Rajonal të New Bedford aty pranë.

Piloti, sipas informacionit fillestar, nuk kishte paraqitur një plan zyrtar fluturimi ose një listë pasagjerësh.

Rasti po hetohet nga autoritetet federale në Shtetet e Bashkuara.

