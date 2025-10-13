LEXO PA REKLAMA!

U ndëshkua pas festës me shqiponjë, Presidenti Duka tregon pse Manaj mori karton të verdhë

Lajmifundit / 13 Tetor 2025, 20:58
Sport

Rey Manaj realizoi gol në fitoren 0-1  të Shqipërisë në Serbi, teksa pasi festoi me shqiponjë, ai u ndëshkua me karton të verdhë.

Presidenti i FSHF-së, Armand Duka, bën me dije se Manaj mori karton për shkak se festoi në stolin e kundërshtarëve.

“Manaj dhe çdo futbollist tjetër mund të festojnë me shqiponjë sa herë të duan dhe asnjëherë s’do të ndëshkohen me karton të verdhë.

Rasti konkret është ndëshkuar me kartonin e verdhë sepse është festuar në pankinën e ekipit kundërshtar, e cila mund të ishte provokim dhe të sillte trazira në fushën e lojës.

Ky është interpretim zyrtar, vendim i arbitrit. E thashë dhe më parë, kartoni i verdhë jepet në raste të tjera, kur provokon kundërshtarin, spektatorin, ose kur heq bluzën pas shënimit të golit. Se feston me shqiponjë as nuk është ndëshkuar dhe as nuk do të ndëshkohet me karton të verdhë”, tha presidenti Duka për gazetarin Blendi Fevziu.

