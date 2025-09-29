LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Veto e Hungarisë ndaj anëtarësimit të Ukrainës në BE, Brukseli drejt ndryshimit të rregullores për votimin

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 18:59
Bota

Veto e Hungarisë ndaj anëtarësimit të Ukrainës në

BE-ja po shqyrton mundësinë e ndryshimeve në rregulla për të anashkaluar veton hungareze ndaj anëtarësimit të Ukrainës. Sipas një plani të ri të propozuar nga Presidenti i Këshillit Evropian António Costa, hapja e grupeve të pranimit do të kërkojë një shumicë të kualifikuar, në vend të unanimitetit të të 27 shteteve anëtare.

Bashkimi Evropian po shqyrton plane të reja për të ndryshuar rregullat e zgjerimit, në një përpjekje të re për të anashkaluar veton e vazhdueshme të Hungarisë ndaj ofertës së anëtarësimit të Ukrainës.

Që nga sot, çdo fazë e procesit të pranimit i nënshtrohet unanimitetit, dhe çdo shtet anëtar mund të frenojë me një veto në çdo moment të caktuar.

Për më shumë se një vit, Hungaria e ka penguar Ukrainën të hapë grupin e parë të negociatave, të njohura si bazat, të cilat mbulojnë tema kyçe si demokracia, të drejtat e njeriut, siguria, sistemi gjyqësor dhe prokurimi publik.

Budapesti ka përmendur arsye të ndryshme për të justifikuar veton e tij, duke përfshirë vazhdimin e luftës së Rusisë, shqetësimet në lidhje me sigurinë energjetike dhe bujqësinë dhe situatën e pakicës hungareze brenda Ukrainës. Më herët këtë vit, kryeministri Viktor Orbán nisi një konsultim kombëtar midis qytetarëve të tij mbi këtë çështje.

Që atëherë, Orbán i ka përdorur rezultatet për të kërkuar një “mandat të fortë” për veton e tij.

Por në Bruksel, zemërimi rritet çdo javë.

Presidenti i Këshillit Evropian, António Costa, po teston ujërat për të ndryshuar kuadrin negociues me Ukrainën dhe për të lejuar që hapja e grupeve të vendoset me shumicë të kualifikuar, shpjegoi të hënën një zyrtar i lartë i BE-së i njohur me mënyrën e tij të të menduarit.

Kjo do të thotë që, në praktikë, vetoja hungareze nuk do të ishte më e mjaftueshme për të paralizuar progresin. Mbyllja e grupeve do të mbetej nën rregullat e unanimitetit.

Costa vendosi ta bënte prezantimin pas një turneu disajavor në të gjitha shtetet anëtare, gjatë të cilit u takua me Orbán-in.

Nëse ka mjaftueshëm mbështetje politike, propozimi mund të vihet në tryezë që të mërkurën, gjatë një takimi joformal të udhëheqësve të BE-së në Kopenhagen.

“Nëse ai (Costa) do të shihte se nuk kishte asnjë shans që kjo të ndodhte, ai nuk do ta paraqiste këtë çështje”, shpjegoi zyrtari i lartë. “Për momentin, duke pasur parasysh kontaktet që ka pasur, ai nuk ka përshtypjen se është krejtësisht e pamundur.”

Plani i Kostës nuk do të kishte një, por dy përfitues: do t’i mundësonte si Ukrainës ashtu edhe Moldavisë, ofertat e të cilave janë bashkuar në mënyrë joformale, të ecnin përpara.

Për Kievin, kjo do të përfaqësonte një fitore diplomatike të luftuar me mund mes konsultimeve të vazhdueshme për garancitë e sigurisë. Për Kishinaun, kjo do të forconte rrugën e saj evropiane pas zgjedhjeve të fundit parlamentare që panë përpjekje të shfrenuara nga Moska për të ndikuar te votuesit.

Megjithatë, një pengesë kryesore qëndron në rrugë: ndryshimi i kuadrit negociues me Ukrainën do të kërkonte pëlqim unanim.

“Nuk është ende e qartë nëse kjo (ide) do të ketë mbështetjen unanime dhe nëse këto kontakte do të vazhdojnë”, tha zyrtari i lartë, duke pranuar se çështja ishte “e vështirë”.

“Një gjë është e sigurt: asnjë udhëheqës deri më sot nuk iu përgjigj në mënyrë krejtësisht negative kësaj ideje.”

Komisioni Evropian, i cili mbikëqyr progresin e secilit kandidat për t’u bashkuar me bllokun, tha se mundësia e kalimit në shumicë të kualifikuar për hapjen e grupeve mund të “eksplorohet”, por nuk arriti ta mbështesë planin e Costas.

“Kur një vend pengohet pa asnjë arsye objektive pavarësisht përmbushjes së kritereve, besueshmëria e të gjithë procesit të zgjerimit është në rrezik”, tha një zëdhënës i Komisionit të hënën kur u pyet për ndryshimin e mundshëm.

“Qëndrimi ynë është që duhet të hapim grupin e parë për Ukrainën dhe Moldavinë. Ata e kanë bërë punën e tyre, i kanë përmbushur kriteret e tyre.”

Bllokimi i krijuar nga vetoja hungareze ka nxitur spekulime për një shkëputje të mundshme të ofertave të Ukrainës dhe Moldavisë. Por më herët këtë muaj, një takim i ministrave të Çështjeve Evropiane tregoi pak oreks për ndarjen , duke pasur frikë se kjo do të përbënte një dorëzim efektiv ndaj pengesës së Hungarisë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion