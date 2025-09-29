GREQI / Pas përmbytjeve në Heraklion, shpallet gjendja e jashtëzakonshme në tre komunitete
Kërkesë për shpalljen e gjendjes së emergjencës së mbrojtjes civile për komunitetet komunale të Kastelliana, Dematiou dhe Skinia të Bashkisë Minoas Pediada, Heraklion, Kretë, kryebashkiaku Vasilis Keggeroglou i dërgoi një letër Ministrit të Krizave Klimatike dhe Mbrojtjes Civile Yiannis Kefalogiannis, Sekretarit të Përgjithshëm të Mbrojtjes Civile Nikos Papaefstathiou, Guvernatorit të Kretës Stavros Arnaoutakis dhe Zëvendësguvernatorit Nikos Syrigonakis. Kërkesa pasoi përmbytjet që ndodhën brenda pak minutash, në orët e mëngjesit të së hënës, kur pati një rrebesh të rrëmbyeshëm.
Siç raportohet nga Kryetari i Bashkisë Vasilis Keggeroglou: “Të hënën, më 29 shtator 2025, në orët e mëngjesit, fenomene ekstreme të motit goditën zonën e Bashkisë sonë, duke rezultuar – për shkak të rreshjeve të dendura të shiut dhe përmbytjeve – në shumë dëme në infrastrukturë, rrjete dhe prona në Komunitetet Bashkiake të Kastellianës, Dematiou dhe Skinia.
Dëmet janë në drejtimin bujqësor, të rrugëve bashkiake dhe në Strehën Turistike Tsoutsouras (rrëshqitje dheu, ndërprerje të lidhjeve rrugore, shkatërrim i sipërfaqeve rrugore, zhvendosje, erozion i tokës, punime teknike, mure mbajtëse, rrjete, etj.). Gjithashtu po ju dërgojmë materiale fotografike treguese, të cilat kapin shkallën e dëmit dhe kërkojmë veprimet tuaja kompetente me qëllim që të shpallet menjëherë gjendja e jashtëzakonshme për mbrojtjen civile, Njësia Bashkiake e Arkalochorit të Bashkisë sonë dhe konkretisht Komuniteti Bashkiak i Kastellianës, Komuniteti Bashkiak i Dematit dhe Komuniteti Bashkiak i Skinias në përputhje me dispozitat e neneve 11 dhe 12 të Ligjit 3013/2002.
Në Maridaki, Tsoutsoura dhe Vianno, fenomenet, megjithëse me kohëzgjatje të shkurtër, ishin veçanërisht të forta, duke rezultuar në shndërrimin e rrugëve në lumenj.
Në zonën e Viannos, rrugët u shndërruan në lumenj disa minuta pasi shiu pushoi, duke marrë me vete dheun dhe mbeturinat. Në të njëjtën kohë, rrugët në Tsoutsouras u përmbytën gjithashtu pas reshjeve të dendura të shiut. Zona u “mbyt” nga një vëllim i madh uji që ra dhe përfundoi në det, duke depërtuar në rrugën bregdetare.
Në të njëjtën kohë, Shërbimi i Mbrojtjes Civile i Bashkisë së Phaistos informoi banorët se, për shkak të motit të keq që po afron me reshje të dendura shiu gjatë orëve të natës, kalimet kufitare irlandeze në Geropotamos do të mbeten të mbyllura, për arsye sigurie të qytetarëve dhe shoferëve që kalojnë.
Konkretisht, kalimet e mëposhtme do të mbeten të mbyllura:
-Kalimi i Tre Yjeve
-Kalimi i Perionit
-Kryqëzimi i Trinisë së Shenjtë