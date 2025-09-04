Ushtria po bën përparim “në të gjitha frontet”, Putin sfidon botën:Asgjë nuk mund ta qetësojë makinën ruse të luftës
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky paralajmëroi se heqja dorë nga çdo pjesë e territorit të Ukrainës do t’i hapte rrugë presidentit rus Vladimir Putin ta përdorë atë si bazë për sulme të reja ndaj Evropës, nëse kontinenti nuk arrin të qëndrojë i fortë.
Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump, i cili në gusht kaloi nga kërkesa për armëpushim tek shtytja për një marrëveshje përfundimtare paqeje pas takimit me Putinin, deklaroi se Zelensky mund ta përfundonte luftën “pothuajse menjëherë, nëse dëshiron”. Megjithatë, ai theksoi se për Ukrainën nuk do të kishte “kthim” të Krimesë, duke sugjeruar se Kievi mund të detyrohej të bënte lëshime territoriale për paqen — ide që Zelensky i ka kundërshtuar rreptësisht.
“Disa media thonë se nëse ushtarët tanë largohen nga lindja e Ukrainës, paqja do të rikthehej. Por kjo nuk është e vërtetë”, tha ai për revistën franceze Le Point.
“Putini pushtoi Krimenë për të rrethuar jugun. Në 2014 pushtoi lindjen për t’u përgatitur për një ofensivë të plotë. Një tërheqje nga Donbasi do ta linte Kharkivin dhe më pas Dnipron të ekspozuar.”
Zelensky paralajmëroi se fati i Ukrainës përcakton kufijtë lindorë të vetë Evropës: “Nëse Ukraina nuk reziston, kufiri i ardhshëm i Rusisë mund të jetë Polonia ose edhe Gjermania.”
Ai theksoi se teknologjia moderne e armëve i ka bërë të pavlefshme distancat: “Brenda dy vitesh, Rusia do të ketë shumë raketa me rreze 5,000 km. Deti nuk do të mbrojë askënd, as oqeani nuk do të mbrojë askënd.”
Komentet e Zelensky erdhën në të njëjtën kohë kur ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov deklaroi se Moska kërkon njohje ndërkombëtare për rajonet ukrainase të pushtuara dhe të aneksuara nga Rusia, përfshirë Donetskun, Luhanskun, Khersonin, Zaporizhzhian dhe Krimenë. Ndërkohë, ministri i Jashtëm ukrainas Andriy Sybiha i cilësoi deklaratat ruse si “ultimatume të vjetra”, duke akuzuar Moskën për mungesë vullneti në negociata të vërteta. Ai i bëri thirrje Perëndimit për sanksione të reja të ashpra, me synim “ta qetësojë makinën ruse të luftës”.
Nga Pekini, ku mori pjesë në një paradë ushtarake me Xi Jinping dhe Kim Jong Un, presidenti rus Vladimir Putin tha se do të vazhdojë luftën nëse nuk arrihet një marrëveshje paqeje, duke pretenduar se ushtria ruse po bën përparim “në të gjitha frontet” dhe ka dobësuar ndjeshëm forcat ukrainase.