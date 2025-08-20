Rama ndan pamje nga aksioni për lirimin e hapësirave publike në Durrës: "Ecim!”
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 15:04
Aktualitet
Vijon aksioni i qeverisë shqiptare për lirimin dhe organizimin e hapësirave publike në të gjithë vendin, një proces që ka nisur që prej disa muajsh me qëllim rritjen e rendit urban dhe përmirësimin e cilësisë së ambientit për qytetarët.
Kryeministri Edi Rama publikoi një video nga aktivitetet e fundit në qytetin e Durrësit, duke komentuar shkurt:
“Durrës, ecim”. Pamjet tregojnë operacionet për largimin e objekteve të paligjshme, pastrimin e hapësirave dhe rikthimin e tyre në shërbim të komunitetit.