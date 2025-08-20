Lavrov paralajmëron: Diskutimet për sigurinë e Ukrainës pa Moskën janë një rrugë që nu të çon askund
Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, ka dërguar një paralajmërim të qartë për komunitetin ndërkombëtar: çdo diskutim mbi sigurinë e Ukrainës që përjashton Rusinë është i destinuar të dështojë. Sipas tij, Rusia mbështet garanci të besueshme për sigurinë e Ukrainës, por çdo dialog pa Moskën është “një rrugë që nuk çon askund”.
Lavrov shtoi se Shtetet e Bashkuara tashmë e kuptojnë më mirë natyrën dhe shkaqet rrënjësore të krizës në Ukrainë, duke nënkuptuar nevojën për të përfshirë Rusinë në çdo negociatë serioze për sigurinë e rajonit.
Në një dalje për median, ministri rus kritikoi gjithashtu Bashkimin Evropian, duke e akuzuar për përpjekje “të ngathëta” për të ndryshuar qëndrimin e ish-presidentit amerikan Donald Trump ndaj Ukrainës. Lavrov theksoi se, sipas tij, evropianët nuk kanë ofruar asnjë ide konstruktive në bisedimet me Trumpin dhe po përpiqeshin vetëm të “përshkallëzonin në mënyrë agresive” situatën në Ukrainë.
Deklaratat e Lavrov vijnë në një moment kur Pentagoni dhe NATO po shqyrtojnë mundësinë e garancive të reja për Ukrainën, ndërsa Trump, sipas burimeve, ka kërkuar mbështetjen e kryeministrit hungarez Viktor Orban për integrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian.