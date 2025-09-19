Ukraina zbulon “Tolokan”, droni nënujor me rreze 2.000 km, "tmerri" i ri i Rusisë
Ukraina ka zbuluar dronin e saj më të ri inovativ, nënujor, që quajtur Toloka, në një ekspozitë të industrisë së mbrojtjes në qytetin e Lvivit. Ai do të jetë një shtesë e rëndësishme në arsenalin e Kievit për të përmirësuar aftësitë mbrojtëse, duke ofruar fshehtësi dhe rreze të zgjeruar për operacione me zbulim të ulët.
Droni i ri nënujor, TLK-150, u zhvillua për të kryer misione në zona të vështira për t'u arritur dhe për të depërtuar thellë në mbrojtjet e armikut. TLK-150, i cili funksionon me shtytje elektrike dhe ka një madhësi kompakte, mund të lëvizë pak nën sipërfaqen e detit, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë zbulimin e tij nga sistemet tradicionale të zbulimit.
Kjo aftësi e fshehtësisë e bën TLK-150, sipas prodhuesve, jashtëzakonisht të dobishëm në skenarë lufte asimetrike, ku aftësia për të kryer sulme jokonvencionale mund të ofrojë një avantazh të rëndësishëm. Ai është gjithashtu versioni i parë i familjes “Toloka”, 2.5 metra i gjatë, ka një rreze veprimi deri në 100 kilometra dhe një kapacitet ngarkese prej 20-50 kilogramësh.
Versioni tjetër, TLK-400, arrin një gjatësi prej 4 deri në 6 metra dhe ka një rreze veprimi deri në 1,200 kilometra, me një kapacitet ngarkese deri në 500 kilogramë, ndërsa TLK-1000, më i madhi në seri, ka një gjatësi prej 4 deri në 12 metra, një rreze veprimi deri në 2,000 kilometra dhe një kapacitet ngarkese deri në 5,000 kilogramë.
Toloka u prezantua për herë të parë në Ukrainë më 24 shkurt, gjatë trevjetorit të pushtimit rus të Ukrainës. Në këtë aktivitet, Volodymyr Zelensky theksoi teknologjitë inovative të mbrojtjes të zhvilluara në vend, duke theksuar rëndësinë e kërkimit dhe zhvillimit vendas në forcimin e aftësive mbrojtëse të Ukrainës.
Në të njëjtën ekspozitë, kompanitë ukrainase të dronëve shfaqën edhe mjete të tjera ajrore pa pilot, që mbulojnë role të ndryshme në fushën e betejës. Këto variojnë nga dronët sulmues dhe transportues me rreze të gjatë veprimi deri te dronët zbulues me kosto të ulët dhe një "madh" që transporton dhe lëshon dronë sulmues FPV/a2