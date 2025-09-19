Prapaskena, pse u përplasën kuzhinierët e Mbretit Charles III me agjentët e Shërbimit Sekret të Trump?
Burime për Daily Mail kanë treguar se disa anëtarë të ekipit të Shërbimit Sekret, që ishin caktuar për të mbrojtur Presidentin amerikan, kanë hyrë në kuzhinë për të mbikëqyrur përgatitjen e ushqimit nga kuzhinierët mbretërorë – madje kanë provuar edhe ushqimet – gjë që disa prej kuzhinierëve e kanë ndjerë si ndërhyrje shqetësuese në punën e tyre.
Ndërsa të ftuarit nuk dinin asgjë, atmosfera në kuzhinë u bë shpejt e tensionuar dhe situata degjeneroi kur filluan ngritjet e zërit mes stafit të kuzhinës dhe agjentëve amerikanë të sigurisë.
“Darka ishte një sukses i jashtëzakonshëm në sallë, por pas kuintave pati një përplasje. Tensionet u ndezën midis kuzhinierëve që përgatitnin vaktin dhe ekipit të sigurisë amerikane që mbikëqyrte mbrojtjen e Presidentit dhe shoqëruesve të tij.
Kuzhinierët, që po përpiqeshin të shërbenin tri pjata në mënyrë të përsosur, u frustruan kur agjentët amerikanë vazhdimisht kontrollonin dhe madje provonin ushqimet”, tha një burim nga Kështjella Windsor për Daily Mail.
Por, zyrtarët e Pallatit mohuan kategorikisht pretendimet për përplasje, duke i quajtur ato "plotësisht të pavërteta" dhe shtuan se marrëdhëniet me kolegët amerikanë ishin jashtëzakonisht të ngrohta dhe mbështetëse gjatë gjithë kohës.
Megjithatë burimi i Mail shtoi: “Ajo që filloi si bezdi e qetë, u përshkallëzua në një debat të nxehtë me zëra të lartë nga të dyja palët”.
“U deshën disa minuta që të qetësoheshin gjakrat dhe që kuzhina të kthehej në ritmin e saj normal. Të ftuarit në sallë nuk e kuptuan kurrë çfarë po ndodhte, por në kuzhinë ishte e pamundur të mos e vëreje”, nënvizoi më tej.
Menuja e darkës luksoze:
Darka me tre pjata, e cila ishte shkruar në frëngjisht përfshinte:
- Fillestarja: Panna cotta me rukola nga Hampshire, me biskotë Parmesani dhe sallatë me vezë pëllumbi
- Pjata kryesore: Pulë organike nga Norfolk e mbështjellë me kungull të njomë dhe lëng erëzash të shijshëm me trumzë
- Ëmbëlsira: Akullore me vanilje në formë bombe me sorbet me mjedra nga Kenti dhe kumbulla të ziera
Tavolina ishte zbukuruar me 1,452 copë takëme argjendi dhe pesë gota vere për secilin të ftuar.
Edhe pse Trump është i njohur si abstenues nga alkooli – për shkak të vdekjes së vëllait të tij, Freddie, nga alkooli në moshën 42-vjeçare, të ftuarit kishin mundësinë të shijonin një koktej special të quajtur “Transatlantic Whisky Sour”, që përfshinte Johnnie Walker, marmelatë, shkumë arrash pecan dhe një marshmallow të pjekur mbi një biskotë.
Për darkat shtetërore në Windsor, “koka” e tryezës 47 metra të gjatë ndodhet në mes. Mbreti Charles ishte pranë Trump-it, që ishte mysafiri i nderit dhe gjithashtu u ul pranë Princeshës së Uellsit, të cilën thuhet se e komplimentoi disa herë.
Përballë tyre ishin Zonja e Parë, Melania, e ulur mes Mbretëreshës Camilla dhe Princit të Uellsit. Pamjet televizive tregonin që mbretërorët dhe familja Trump po kalonin mirë, teksa nuk ishin në dijeni për gjithçka që po ndodhte pas kuintave.