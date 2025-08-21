LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Parashikimi i motit për 21 gusht/ Temperaturat arrijnë deri në 38 gradë celsius, vranësira pas mesditës

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 08:06
Aktualitet

Parashikimi i motit për 21 gusht/ Temperaturat arrijnë deri në 38

Shqipëria do të përjetojë një ditë tipike vere me temperatura të larta dhe kthjellime në orët e para të mëngjesit, ndërsa pas mesditës pritet një ndryshim gradual i kushteve atmosferike.

Sipas parashikimeve meteorologjike, pjesa e parë e ditës do të dominohet nga moti i kthjellët në të gjithë territorin. Megjithatë, pas orëve të mesditës dhe në vijim, vranësirat do të bëhen më prezente, kryesisht në zonat malore përgjatë shtrirjes lindore të vendit. Në orët e vona të natës, këto masa të dendur reshë do të shtrihen edhe në pjesën tjetër të territorit, duke sjellë mot më të mbingarkuar.

Temperaturat e ajrit do të shënojnë rritje në të dyja vlerat ditore. Minimumi pritet të regjistrohet në qytetin e Pukës me 13°C, ndërsa maksimumi deri në 38°C në qarkun e Elbasanit, duke e bërë këtë zonë një nga më të nxehtat e ditës.

Era do të fryjë mesatare deri e fortë, me shpejtësi që mund të kalojë mbi 45 km/h nga drejtimi jugperëndimor. Si pasojë, në brigjet detare do të krijohet dallgëzim deri në 3 ballë, duke ndikuar edhe në aktivitetin bregdetar

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion