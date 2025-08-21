U raportua i zhdukur nga familja, kthehet në shtëpi ish zv/drejtori i AKSHI-t, Daniel Shima: “Isha zënë me të dashurën”
Ish-zëvendësdrejtori i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Daniel Shima, është kthyer pranë familjes pas alarmit të ngritur një ditë më parë për zhdukjen e tij.
Familjarët e denoncuan mungesën e tij pasditen e së mërkurës, duke u shprehur të shqetësuar për fatin e 36-vjeçarit.
Pas rikthimit, Shima ka deklaruar se ishte larguar drejt jugut të vendit pas një konflikti me të dashurën e tij. Megjithatë, ai nuk ka dhënë shpjegime lidhur me mesazhin që u kishte dërguar më herët familjarëve, ku shkruante se po arrestohej nga policia.
Lajmi për zhdukjen
Policia njoftoi ditën e djeshme se denoncimi për zhdukjen e Shimës ishte bërë nga nëna e tij, rreth orës 17:00.
Ndërsa burime bënë me dije se Daniel Shima u ka dërguar një mesazh të afërmve, duke i njoftuar se po e arrestonin dhe pas këtij momenti, komunikimi me të është ndërprerë.
Më herët, Shima është thirrur për t’u pyetur në SPAK në lidhje me tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).
Njoftimi i Policisë:
Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë -Në vijim të informacionit të dhënë ditën e djeshme, për kallëzimin e shtetases M. Sh, për humbjen e kontakteve me djalin e tij, shtetasin D. Sh., 34 vjeç, bëjmë me dije se rreth ores 02:00, ky shtetas është paraqitur në Komisariatin e Policise Nr. 1 dhe ka deklaruar se ishte larguar me dëshirën e tij.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.