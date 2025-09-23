Trump: Përdorimi i paracetamolit nga gratë shtatzëna, shkak për autizmin, deklarata e plotë e presidentit të SHBA
Administrata Trump zbuloi të hënën përfundime shumë të diskutueshme rreth shkaqeve të autizmit, së bashku me një shtytje për kërkime që pretendojnë të gjejnë një "kurë" të mundshme për këtë gjendje.
Pas muajsh hetimesh të përhapura gjerësisht të udhëhequra nga sekretari i shëndetësisë, Robert F. Kennedy Jr., Donald Trump njoftoi se gratë shtatzëna duhet të kufizojnë përdorimin e acetaminofenit, i cili zakonisht markohet si Tylenol në SHBA ose paracetamol diku tjetër, i cili sipas tij rrit rrezikun e autizmit tek fëmijët kur përdoret nga gratë shtatzëna, një pohim i kundërshtuar ashpër nga shkencëtarët ndërkombëtarisht dhe i kundërshtuar nga studimet.
Duke folur nga Shtëpia e Bardhë, i shoqëruar nga Kennedy, presidenti tha se kishte “pritur 20 vjet për këtë takim” dhe shtoi: “Nuk është se gjithçka është kuptuar ose ditur 100%, por mendoj se kemi bërë shumë përparime.”
Por ai deklaroi: “Marrja e Tylenol nuk është e mirë… Të gjitha gratë shtatzëna duhet të flasin me mjekët e tyre për kufizimin e përdorimit të këtij ilaçi gjatë shtatzënisë.”
Më vonë, ai e përforcoi komentin, duke thënë: “Mos e merrni Tylenol-in.”
Ai foli gjithashtu për rekomandimet e ardhshme që vaksinat si ato kundër fruthit, shytave, rubeolës dhe varicelës (MMRV) duhet të jepen me vonesë ose në doza më të vogla, pavarësisht provave të kufizuara për ndikimet.
Trump foli për vaksinën kundër hepatitit B, e cila aktualisht u jepet të porsalindurve si pjesë e standardeve kombëtare të vaksinimit, dhe rekomandimet e mundshme për të shtyrë dozën e parë - përsëri me prova të kufizuara.
Kennedy ka njoftuar se departamenti i shëndetësisë dhe Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave do të punonin për të ndryshuar etiketën mbi rreziqet e acetaminofenit.
Zyrtarët e administratës zbuluan gjithashtu një plan për të hetuar më tej se si mund të ekzistojë një trajtim i mundshëm për autizmin në formën e leukovorinës, një ilaç që përdoret aktualisht për pacientët me kancer dhe anemi.
Trump, i cili ka shprehur shpesh shqetësimin e tij për autizmin, tha, së bashku me Kennedyn, se SHBA-të po vuajnë nga një "epidemi" dhe e kishte shënuar këtë iniciativë të madhe të dielën në memorialin e Charlie Kirk në Arizona.
«Nesër do të kemi një nga njoftimet më të mëdha... nga ana mjekësore, mendoj, në historinë e vendit tonë», tha ai. «Mendoj se do ta gjeni të mahnitshme. Mendoj se gjetëm një përgjigje për autizmin».
Një në 31 fëmijë të moshës tetë vjeç kishin një diagnozë të çrregullimit të spektrit të autizmit (ASD) – një gjendje që tregon vështirësi në komunikim dhe social, së bashku me sjellje përsëritëse – në SHBA në vitin 2022, sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC). Kjo krahasohet me rreth një në 150 në vitin 2000.
The Guardian shkruan se shkencëtarët në SHBA dhe Mbretërinë e Bashkuar reaguan me skepticizëm ndaj lidhjes me Tylenol, me mjekët britanikë që e denoncuan atë si "nxitës frike" që rrezikonte stigmatizimin e prindërve të fëmijëve me autizëm.
Alison Singer, presidente dhe themeluese e Fondacionit të Shkencës për Autizmin , shprehu kritika të ashpra ndaj qasjes së administratës - konkretisht pohimeve të saj mbi Tylenol, të cilat ajo i quajti "jo të bazuara shkencërisht".
“Çdo lidhje midis Tylenol dhe autizmit bazohet në shkencë shumë të kufizuar, kontradiktore dhe të paqëndrueshme, dhe është e parakohshme të bësh këtë lloj pretendimi të pabazuar dhe të rrezikosh të dëmtosh shëndetin publik”, tha ajo.
“Është mashtruese për familjet që meritojnë informacion të qartë dhe më të bazuar në fakte.”
Ajo gjithashtu vuri në pikëpyetje bazën e njoftimit të Shtëpisë së Bardhë. “Jemi të pasigurt se pse kjo konferencë për shtyp po mbahet sot. Sipas njohurive tona, nuk u zbuluan të dhëna të reja, nuk u botuan studime të reja, nuk u bënë prezantime të reja. Nuk pati asnjë konferencë shkencore apo mjekësore”, tha Singer.
Duke folur në një thirrje të organizuar nga Defend America Action, një grup fushatash, Debra Houry, një ish-zyrtare kryesore mjekësore dhe zëvendësdrejtoreshë në CDC, u tha gazetarëve: "Që nga tre javë më parë, nuk kishim parë prova që acetaminofeni ishte i lidhur me autizmin, kështu që është kurioze të dimë se sa shpejt u zhvillua kjo."
“Ka shumë studime që hedhin poshtë një lidhje, por më i rëndësishmi ishte një studim suedez i 2.4 milionë lindjeve i botuar në vitin 2024, i cili përdori të dhëna reale të vëllezërve dhe motrave dhe nuk gjeti asnjë lidhje midis ekspozimit ndaj paracetamolit [i njohur në SHBA si acetaminofen] në mitër dhe autizmit, ADHD-së ose aftësisë së kufizuar intelektuale pasuese”, tha Dr. Monique Botha, profesoreshë e asociuar në psikologjinë sociale dhe zhvillimore në Universitetin Durham.
“Përhapja e frikës do t’i pengojë gratë të marrin kujdesin e duhur gjatë shtatzënisë.”
Mjekët amerikanë gjithashtu hedhin dyshime mbi lidhjen e supozuar me acetaminofenin.
Dan Jernigan, një tjetër ish-shkencëtar karriere në CDC dhe ish-drejtor i qendrës kombëtare për sëmundjet infektive në zhvillim dhe zoonotike, kritikoi përpjekjet e Kennedy-t.
“Na u kërkua të gjithëve të bëheshim pjesë e studimeve mbi autizmin dhe të hartonim [një plan për autizmin]”, tha ai. Ne ndihmuam në zhvillimin e disa prej tyre. Por me kalimin e kohës, ajo që pamë ishte se [Kennedy] kishte një qasje gjithnjë e më shumë nga lart poshtë, në thelb 'në mënyrën time ose në autostradë', pa marrë parasysh përsëri proceset shkencore.”
Disa studiues kanë kërkuar gjithashtu kujdes në lidhje me shpresat për leukovorinën, e cila thuhet se është treguar në disa teste se shkakton përmirësime të dukshme në aftësinë e të folurit dhe të të kuptuarit të disa njerëzve me autizëm.
Irva Hertz-Picciotto, një epidemiologe dhe specialiste e autizmit në Universitetin e Kalifornisë, Davis, i tha Washington Post se pritjet jorealiste mund të çojnë në humbjen e besimit.
«Shqetësohem se më duket sikur gjithçka që del nga administrata aktuale është njollosur», tha ajo.
Bruce Mirken, bashkëkryetar i komunikimit i Defend Public Health, i hodhi ujë të ftohtë njoftimeve paraprake. “Ndërsa nuk e dimë se çfarë do të pretendojë ai sot, ne e dimë që Kennedy ka një histori deklaratash të rreme në lidhje me autizmin dhe se provat shkencore tregojnë se nuk ka një ‘epidemi autizmi’”, tha ai.