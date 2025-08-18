LEXO PA REKLAMA!

Zelensky i jep presidentit Trump letrën e bashkështortes së tij! Ja mesazhi që fshihet në të

Lajmifundit / 18 Gusht 2025, 20:04
Bota

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky i dorëzoi Presidentit të SHBA-së Donald Trump një letër nga Zonja e Parë e Ukrainës drejtuar Melania Trump. Në nisje të takimit mes tyre në zyrën iovale të Shtëpisë së Bardhë, Zelensky falënderoi Trumpin për ftesën e tij dhe për "përpjekjet e tij personale" për të ndaluar luftën.

Ai gjithashtu falënderon Zonjën e Parë të SHBA-së, Melania Trump, për shkrimin e një letre drejtuar Vladimir Putinit në lidhje me fëmijët ukrainas që Rusia ka rrëmbyer. Ai i dorëzon Trumpit një letër nga Olena Zelenska, zonja e parë e Ukrainës.

"Gruaja ime, zonja e parë e Ukrainës, ajo më dha një letër. Nuk është për ty, por për gruan tënde”, tha ai, duke shkaktuar të qeshura në dhomë.

Ndërkohë një gazetar e pyet Trumpin rreth një letre nga Zonja e Parë e SHBA-së, Melania Trump, dhënë Putinit disa ditë më parë, e cila thuhet se i referohet gjendjes së vështirë të fëmijëve ukrainas që vuajnë nga lufta.

Dhe ai është pyetur nëse letra ishte e nevojshme sepse zonja e parë mendon se Putini është agresori në këtë luftë.

"Zonja e parë ndjeu shumë fuqishëm”, thotë Trump, duke thënë se ajo ka një “dashuri të madhe për fëmijët”, duke iu referuar djalit të tyre 19-vjeçar Barron Trump, dhe thotë se e urren “të shohë diçka të tillë të ndodhë”.

Letra u prit shumë mirë nga Putini, thotë ai.

 

 

