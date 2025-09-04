Trump i kërkon Evropës të ndalojë blerjen e naftës ruse! Ushtroni presion ekonomik ndaj Kinës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, i kërkoi Evropës që të ndalojë blerjen e naftës ruse dhe të ushtrojë presion ekonomik ndaj Kinës, gjatë një telefonate me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky dhe udhëheqës të tjerë evropianë në kuadër të “Koalicionit të të Gatshmëve”, njoftoi një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.
Trump theksoi se blerjet e naftës ruse nga Evropa financojnë luftën në Ukrainë, duke përmendur se Rusia ka marrë 1.1 miliardë euro nga shitja e karburantit në BE gjatë një viti. Ai gjithashtu bëri thirrje që liderët evropianë të ushtrojnë presion ekonomik ndaj Kinës për shkak të mbështetjes së saj ndaj përpjekjeve të luftës ruse.
Telefonata u zhvillua pak pas orës 8 të mëngjesit dhe erdhi në një kohë kur përparimi drejt përfundimit të luftës është ngadalësuar, duke i lënë Trump-it një ndjenjë frustrimi dhe duke e bërë atë të shqyrtojë hapat e ardhshëm.
Në të njëjtën kohë, Trump paralajmëroi fshehtas Presidentin rus Vladimir Putin, duke thënë se SHBA-ja do të reagojë në varësi të vendimit të Putinit.
Presidenti francez Emmanuel Macron dhe liderë të tjerë evropianë e ftuan Trump-in në këtë takim të koalicionit për të diskutuar strategjitë e përbashkëta kundër agresionit rus.