Francë, 46-vjeçari vdes gjatë transmetimit live për 300 orë pa ndërprerje ku dhunohej dhe poshtërohej
Autoritetet franceze kanë nisur një hetim pas vdekjes së Raphael Graven, 46 vjeç, i njohur online si Jean Pormanove, gjatë një transmetimi live në platformën Kick, ku shpesh shfaqej i dhunuar dhe i poshtëruar përballë audiencës.
Ngjarja ndodhi në fshatin Contes, pranë Nicës. Prokuroria ka urdhëruar autopsinë dhe ka hapur një procedim penal. Viktima ishte bërë i njohur në Kick për videot ku bashkë-transmetuesit e dhunonin ose e poshtëronin gjatë live-ve.
Ministrja franceze për Inteligjencën Artificiale dhe Teknologjinë Digjitale, Clara Chappaz, e përshkroi ngjarjen si “absolutisht të tmerrshme” dhe theksoi përgjegjësinë ligjore të platformave për përmbajtjet e paligjshme. Kick France ka njoftuar se po bashkëpunon me autoritetet dhe ka pezulluar të gjithë bashkë-transmetuesit përkohësisht, ndërsa po rishikon përmbajtjen.
Dyshohet se përdoruesit kanë paguar për të parë dhunën. Nga kjo shfaqje informohet se u mblodhën mbi 36000 euro dhe që në fund kushtuan një jetë.
Avokati i njërit prej bashkë-transmetuesve, Yassin Sadouni, pretendon se dhuna ishte e inskenuar dhe viktima vuante nga probleme kardiovaskulare. Megjithatë, mediat franceze kanë publikuar fragmente ku Pormanove shihet i dhunuar, fyer, mbytur, lyhet me bojë dhe vaj, dhe qëllohet me armë paintball. Ende nuk është e qartë nëse ai kishte dhënë pëlqimin për këtë ose u detyrua të përjetonte dhunën.
Hetimi vazhdon dhe çështja është referuar edhe rregullatorit francez për komunikimet audiovizive, Arcom, dhe portalit Pharos.