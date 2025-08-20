LEXO PA REKLAMA!

Rrjeti elektrik i amortizuar shkakton zjarr në tokat e Çifligut në Korçë, rasti i tretë në dy ditë

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 14:24
Aktualitet

Rrjeti elektrik i amortizuar shkakton zjarr në tokat e Çifligut

Një tjetër zjarr i shkaktuar nga defekte në rrjetin elektrik është raportuar dje në fshatin Çiflig të Korçës, duke shënuar rastin e tretë në dy ditë në këtë qark. Pas dy incidenteve të mëparshme në Pogradec dhe Devoll, policia vendore konfirmoi se në Çiflig dyshohet se një shkëndijë nga rrjeti i amortizuar ka rënë në tokë, duke djegur një sipërfaqe të mbjellë me kultura bujqësore.

Autoritetet kanë nisur hetimet paraprake, ndërsa materialet procedurale janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Korçë për veprime të mëtejshme.

Situata vë në dukje problematikën serioze të rrjeteve elektrike të amortizuara në zonat rurale, të cilat jo vetëm rrezikojnë furnizimin me energji, por edhe shkaktojnë zjarre me pasoja ekonomike për bujqësinë lokale.

