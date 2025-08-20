LEXO PA REKLAMA!

Erdogan dhe Putin zhvillojnë bisedë telefonike, fokus negociatat për paqen në Ukrainë

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 14:31
Bota

Erdogan dhe Putin zhvillojnë bisedë telefonike, fokus negociatat

Presidenti turk Rexhep Tayyip Erdogan dhe Presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan një bisedë telefonike ku diskutuan zhvillimet e fundit lidhur me luftën në Ukrainë.

Sipas deklaratës zyrtare të presidencës turke, Erdogan theksoi se Turqia ndjek me kujdes procesin e paqes dhe ka bërë përpjekje të sinqerta që nga fillimi i konfliktit për të arritur një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai mbështeti gjithashtu përfshirjen e të gjitha palëve në negociata për vendosjen e paqes.

Nga ana e tij, Putin falënderoi Erdoganin për mikpritjen e takimeve ndërmjet delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll, duke vlerësuar rolin e Turqisë në lehtësimin e dialogut diplomatik.

Ky zhvillim nënvizon angazhimin aktiv të Turqisë në përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.

