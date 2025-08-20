Erdogan dhe Putin zhvillojnë bisedë telefonike, fokus negociatat për paqen në Ukrainë
Presidenti turk Rexhep Tayyip Erdogan dhe Presidenti rus Vladimir Putin zhvilluan një bisedë telefonike ku diskutuan zhvillimet e fundit lidhur me luftën në Ukrainë.
Sipas deklaratës zyrtare të presidencës turke, Erdogan theksoi se Turqia ndjek me kujdes procesin e paqes dhe ka bërë përpjekje të sinqerta që nga fillimi i konfliktit për të arritur një zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme. Ai mbështeti gjithashtu përfshirjen e të gjitha palëve në negociata për vendosjen e paqes.
Nga ana e tij, Putin falënderoi Erdoganin për mikpritjen e takimeve ndërmjet delegacioneve ruse dhe ukrainase në Stamboll, duke vlerësuar rolin e Turqisë në lehtësimin e dialogut diplomatik.
Ky zhvillim nënvizon angazhimin aktiv të Turqisë në përpjekjet ndërkombëtare për zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë.