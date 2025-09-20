LEXO PA REKLAMA!

Tregimi emocional i mbesës së Mussolinit: I dashuri i gjyshes u…

Lajmifundit / 20 Shtator 2025, 22:01
Bota

Tregimi emocional i mbesës së Mussolinit: I dashuri i gjyshes

Ish-parlamentarja italiane Alessandra Mussolini, mbesa e Benito Mussolinit, ka ndarë një rrëfim të veçantë mbi jetën dhe marrëdhënien e gjyshes së saj, Rachele, me Duçen. Në një intervistë, ajo zbuloi se Rachele ishte një grua me karakter të fortë dhe se tradhtitë e saj ishin një mënyrë për të rivendosur ekuilibrin në marrëdhënien e tyre, jo një akt hakmarrjeje. Alessandra tregoi një episod intriguese, ku Rachele kishte fshehur të dashurin e saj, Corrado Varoli, në dollap për t’i shpëtuar zënkëve të Benito-s.

Alessandra kujtoi momentet më të bukura me gjyshen e saj, duke e përshkruar atë si një grua të dashur, por të qetë, krahas një gjysheje tjetër, Romilda, që ishte më e hapur dhe e gjallë. Rachele, që kishte kaluar një fëmijëri të vështirë, e gjeti veten të martuar me Benito për shkak të një marrëveshjeje familjare dhe loje të pasionit.

Me shumë detaje, ajo zbardhi natyrën e apasionuar të familjes Mussolini, si dhe tradhtitë e shumta që kishte përjetuar Rachele. Një nga këto tradhti ishte me emrin Anita, që e zbuloi lidhjen me Benito-n. Alessandra theksoi se tradhtitë e Racheles shërbyen për të forcimin e lidhjes me Duçen, duke e bërë atë më të fortë.

Më tej, ajo tregon për komplesitetin e marrëdhënies ndërmjet Racheles dhe Benito-s, përfshirë tensionet dhe dashurinë që kaloi përmes sasive të mëdha të sakrificave. Gjyshja e saj, që punoi shumë për të ndihmuar familjen dhe për të gjetur vendin e saj si grua e një lideri, është paraqitur në një dritë krejtësisht të ndryshme nga ajo që është zakonisht parë.

Alessandra e përfundoi intervistën me një reflektim mbi trashëgiminë e asaj që një marrëdhënie e fortë mund të arrijë, duke nënkuptuar se Rachele ishte më shumë se sa një grua nënshtruese; ajo ishte një grua me forcë dhe karakter të pazakontë.

