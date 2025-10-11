LEXO PA REKLAMA!

Tre të vdekur nga zjarri në një apartament në Milano, evakuoen 17 familje

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 09:32
Bota

Tre të vdekur nga zjarri në një apartament në Milano,

Një zjarr tragjik ka shpërthyer mbrëmjen e djeshme në një ndërtesë katërkatëshe në Cornaredo, afër Milanos, duke shkaktuar vdekjen e tre personave. Të identifikuarit ishin prindërit e një djali 55-vjeçar, ndërsa viktimat ishin një burrë 88-vjeçar dhe një grua 82-vjeçare.

Zjarri përfshiu shpejt apartamentin e tyre, duke detyruar evakuimin e rreth 40 banorëve të tjerë. Ngjarja ka shkaktuar gjithashtu plagosjen e tetë individëve, të cilët janë dërguar në spital për trajtim.

Karabinierët e Komandës Provinciale të Milanos janë duke hetuar rastin dhe po punojnë së bashku me ekipet e zjarrfikësve për të përcaktuar shkakun e zjarrit. Sipas informacioneve të para, 17 familje u evakuuan nga godina, dhe nëntëmbëdhjetë persona morën ekzaminime mjekësore. Megjithatë, fatmirësisht, asnjë nga të plagosurit nuk raportohet të jetë në gjendje të rëndë.

Ndihma e zjarrfikësve nga Corsico dhe njësia hetimore e Brigadës së Zjarrfikësve janë në vendngjarje për të vlerësuar dëmet dhe për të zbuluar shkaqet e kësaj tragjedie. Apartamenti ku ndodhi ngjarja është bllokuar për hetime të mëtejshme.

Ky incident ka tronditur komunitetin e Cornaredos, duke sjellë shqetësim dhe dhimbje për viktimat dhe familjarët e tyre. Historitë pas këtyre viktimave nënvizojnë rëndësinë e sigurisë në ndërtesat shumëkatëshe dhe nevojën për ndërhyrje të shpejta në raste emergjente.

Autoritetet vazhdojnë të mbledhin informacione dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e banorëve të tjerë në këtë zonë. Kjo ngjarje është një kujtesë e rëndësishme për të gjithë mbi rreziqet që sjell zjarri dhe rëndësinë e ruajtjes së një ambienti të sigurt për të gjithë.

