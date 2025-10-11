EMRI/ Pjesëtar i një organizate kriminale, ekstradohet nga Spanja 34-vjeçari
Juxhin Drazhi, 34 vjeç, i cili akuzohet nga GjKKO, si pjesëtar i një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike në Norvegji dhe Belgjikë është ekstraduar nga Spanja.
Ekstradimi i tij u finalizua në kuadër të operacionit “The Wanted” në vijim të bashkëpunimit ndërmjet strukturave homologe të Interpolit në Tiranë dhe në Madrid.
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, me vendimin e datës 30.04.2025, i ka caktuar këtij shtetasi, masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale
“Trafikimi i narkotikëve”, kryer në formën e grupit të strukturuar kriminal, “Grup i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale ose grupi i strukturuar kriminal”.
Nga hetimet e kryera nga SPAK, dyshohet se shtetasi Juxhin Drazhi ka qenë pjesë e një organizate kriminale që trafikonte lëndë narkotike në Norvegji dhe në Belgjikë.