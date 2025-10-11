LEXO PA REKLAMA!

Administrata Trump shkarkon nga puna zyrtarë të CDC-së, përfshirë edhe shumë shkencëtarë

Lajmifundit / 11 Tetor 2025, 09:07
Bota

Administrata Trump ka ndërmarrë një veprim të ri të shkurtimeve buxhetore, duke pushuar nga puna dhjetra zyrtarë në Qendrat për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC).

Këto shkurtime përfshijnë “studiues të sëmundjeve” dhe shkencëtarë të lartë, si dhe të gjithë stafin e zyrës së CDC-së në Uashington. Kjo është raportuar nga The New York Times, i cili thekson se ky është një raund tjetër shkurtimesh që ka ndodhur për shkak të mbylljes së vazhdueshme të qeverisë amerikane.

Punonjësit e prekur morën njoftimet për pushim nga puna përmes një emaili të dërguar pak para orës 4 të mëngjesit ET, ku u njoftohej se puna e tyre nuk ishte më thelbësore ose “teorikisht e ngjashme” me aktivitetet e tjera në agjenci. Kjo ka shkaktuar shqetësim në lidhje me ndikimin që këto shkurtime mund të kenë në shëndetin publik dhe në mbikëqyrjen e sëmundjeve në SHBA. Megjithatë, numri i saktë i punonjësve të prekur nga këto shkurtime ende nuk është konfirmuar.

Mbyllja e vazhdueshme e qeverisë amerikane ka rezultuar në dërgimin e qindra mijëra punonjësve federalë në shtëpi, duke prekur gjithashtu stafin në Departamentin e Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, përfshirë ata që punojnë në CDC. Kjo situatë thekson sfidat e vazhdueshme me të cilat përballet qeveria dhe pasojat që ato kanë mbi agjencitë që angazhohen për shëndetin publik.

Shtëpia e Bardhë dhe Institutet Kombëtare të Shëndetit të SHBA-së, të cilat mbikëqyrin CDC-në, nuk kanë nxjerrë ende një reagim zyrtar në lidhje me këto masa. Mbyllja e qeverisë po vazhdon të ketë një ndikim të gjerë, dhe shkurtimet në CDC janë një reflektim i pasigurisë që përfshin tërësisht qeverinë.

Kjo situatë krijon një panoramë të paqartë për të ardhmen e shëndetit publik në SHBA dhe për rolin që do të luajë CDC në monitorimin dhe kontrollin e sëmundjeve.

