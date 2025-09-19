Tre avionë luftarakë rusë shkelin hapësirën ajrore për 12 minuta, Estonia e NATO në gatishmëri
Avionët luftarakë rusë shkelën hapësirën ajrore të Estonisë të premten, raportuan burime evropiane dhe të NATO-s.
Qeveria estoneze raportoi se tre avionë luftarakë rusë MIG-31 hynë në hapësirën e saj ajrore pa leje dhe qëndruan atje për 12 minuta.
Avioni nuk kishte plane fluturimi dhe transponderët e tij ishin të fikur. Në kohën e shkeljes, ata gjithashtu nuk kishin komunikim radio dypalësh me kontrollin e trafikut ajror të Estonisë.
Reagimi i Talinit ishte i menjëhershëm, pasi Ministria e Punëve të Jashtme kishte thirrur tashmë të ngarkuarin me punë të Federatës Ruse në Estoni për të paraqitur një protestë dhe për të dorëzuar një notë diplomatike në lidhje me shkeljen e hapësirës ajrore.
“Rusia ka shkelur tashmë hapësirën ajrore estoneze katër herë këtë vit, gjë që është e papranueshme në vetvete.
Por inkursioni i sotëm, i cili përfshinte tre avionë luftarakë që hynë në hapësirën tonë ajrore, është brutal i paparë”, tha Ministri i Jashtëm Marghus Tsakna.
“Përpjekjet në rritje të Rusisë për të testuar kufijtë dhe agresiviteti i saj në rritje duhet të përballen me një intensifikim të shpejtë të presionit politik dhe ekonomik”, shtoi Chakna.
Shkelje të ngjashme kanë ndodhur si në Rumani ashtu edhe në Poloni në të kaluarën.