U kap duke marrë para në këmbim të lejes për të dënuarin, GJKKO lë në arrest shtëpie punonjësin e Burgjeve
Irakli Leka u denoncua nga një emision investigativ, pasi u filmua duke marrë 700 euro në këmbim të lejes 5 ditore për një të dënuar në burgun e Lushnjës.
Gjykata e Posaçme GJKKO, ka vendosur masën e sigurisë ‘arrest në shtëpi’, për Irakli Leka, i cili me 16 shtator u arrestua me urdhër të SPAK për veprën penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, pasi u kap duke marrë këmbim të lejes së përkohëshme për të burgosurit.
Vendimi u dha këtë të premte nga gjyqtari i GJKKO Bib Ndreca.
Irakli Leka, punonjësi i Bugut të Lushnjes, u denoncua nga emisioni investigativ "Stop", pasi u filmua duke marrë 700 euro në këmbim të lejes 5 ditore për një të dënuar në burgun e Lushnjës.
Pas denoncimit në emisionin investigativ, Drejtoria e Butrgjeve bëri me dije se Irakli Leka u arrestua në bashkëpunim me SPAK.