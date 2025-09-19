LEXO PA REKLAMA!

U kap duke marrë para në këmbim të lejes për të dënuarin, GJKKO lë në arrest shtëpie punonjësin e Burgjeve

Lajmifundit / 19 Shtator 2025, 16:20
Irakli Leka u denoncua nga një emision investigativ, pasi u filmua duke marrë 700 euro në këmbim të lejes 5 ditore për një të dënuar në burgun e Lushnjës.

Gjykata e Posaçme GJKKO, ka vendosur masën e sigurisë ‘arrest në shtëpi’, për Irakli Leka, i cili me 16 shtator u arrestua me urdhër të SPAK për veprën penale “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, pasi u kap duke marrë këmbim të lejes së përkohëshme për të burgosurit.

Vendimi u dha këtë të premte nga gjyqtari i GJKKO Bib Ndreca.

Irakli Leka, punonjësi i Bugut të Lushnjes, u denoncua nga emisioni investigativ "Stop", pasi u filmua duke marrë 700 euro në këmbim të lejes 5 ditore për një të dënuar në burgun e Lushnjës.

Pas denoncimit në emisionin investigativ, Drejtoria e Butrgjeve bëri me dije se Irakli Leka u arrestua në bashkëpunim me SPAK.

