Infertiliteti në rritje, mjekët tregojnë se në Shqipëri 1 në 6 çifte ka vështirësi në arritjen e një shtatzënie
Numri i çiftëve që përballen me vështirësi në sjelljen në jetë të fëmijëve është në rritje, një fenomen që tejkalon edhe kufijtë e Shqipërisë. Mjekët gjinekologë identifikojnë disa faktorë kryesorë, përfshirë moshën e madhe kur çiftet vendosin të kenë fëmijë për herë të parë, si dhe çështje të tjera shëndetësore që mund të shfaqen si pasojë. Një stil jetese i papërshtatshëm, i cili përfshin ushqyerjen jo të shëndetshme dhe konsumimin e duhanit, alkoolit dhe drogës nga të dy partnerët, gjithashtu kontribuon në vështirësitë për të konceptuar.
Sipas doktoreshës Eliona Demaliaj nga Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Mbretëresha Geraldine”, “1 në 6 çifte hasin vështirësi të konceptojnë një shtatzëni.” Një problem që shpesh shoqërohet me stigma dhe paqartësi. Edhe pse në shoqërinë shqiptare është zakon që t’i faturohet gruas vonesa në shtatzëni, të dhënat tregojnë se 30% e rasteve të infertilitetit janë për shkak të partnerit dhe po aq për partneren. Shumë çifte gjithashtu hasin në raste infertiliteti pa një shkak të qartë.
Demaliaj thekson se nuk ka turp në vonesat për të mbetur shtatzënë dhe inkurajon çiftet të konsultohen me mjekët dhe psikologët. Ajo ftoi çiftet që të jenë të hapur për të kërkuar ndihmë dhe të mos e shmangin diskutimin mbi problemet që hasin.
Në një konferencë të organizuar nga spitali në fjalë, mjekë të njohur shqiptarë dhe italianë ndanë eksperiencat e tyre mbi mënyrat sesi teknologjia dhe qasjet njerëzore mund të ndihmojnë në uljen e rasteve të infertilitetit. Gjithashtu, në këtë maternitet po planifikohet ngritja e një qendre për trajtimin e infertilitetit dhe prokreacionit të asistuar, e cila do t’i shërbejë çiftëve që hasin vështirësi për të pasur fëmijë. Kjo iniciativë shërben si një hap i rëndësishëm drejt zgjidhjes së këtij problemi në Shqipëri.