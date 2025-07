Tragjedi në Itali/ Automjeti përplaset me kamionin në tunel, tre të vdekur dhe dy të plagosur

Një aksident trafiku ndodhi të martën pasdite në autostradën A1 në provincën e Firences, përgjatë Variante di Valico, brenda tunelit di Base. Incidenti tragjik ndodhi rreth orës 14:30 kur një kamion u përplas me një makinë, duke rezultuar në vdekjen e tre burrave dhe plagosjen e rëndë të një gruaje dhe një të mituri.

Aksidenti ndodhi kur makina, në të cilën udhëtonin tre burrat që u vranë, gruaja dhe vajza e vogël, thuhet se u ndal papritur brenda tunelit. Disa shoferë kalimtarë arritën ta shmangnin atë, por jo shoferi i kamionit, i cili, pavarësisht përpjekjes për të frenuar, nuk mundi ta parandalonte përplasjen e dhunshme.

Shkaku i saktë i aksidentit është ende duke u hetuar nga autoritetet, ndërsa pamjet nga kamerat e sigurisë së tunelit po shqyrtohen për të hedhur dritë mbi rrethanat që çuan në tragjedi.

Menjëherë, zjarrfikësit dhe një ekip shpëtimi shkuan me nxitim në vendngjarje. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve, mjeku i shpalli të tre burrat të vdekur. Gruaja, 35 vjeç, u transportua me helikopter shpëtimi në gjendje kritike për në spital, ndërsa vajza e vogël u transportua gjithashtu me helikopter për trajtim.

Për shkak të përplasjes, pjesa e rrugës kombëtare midis Firenzuolës dhe Badias, në rrugën e Bolonjës, mbeti e mbyllur për një kohë të gjatë.