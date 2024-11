Tragjedi ajrore në Australi, rrëzohen dy avionë në Australi, ka të vdekur

Dy avionë u rrëzuan të shtunën në Australi, pas një përplasjeje me njëri-tjetrin, duke shkaktuar vdekjen e tre personave.

Avioni u rrëzua në një zonë pyjore 55 milje në jugperëndim të Sidneit.

Policia, zjarrfikësja dhe shërbimet mjekësore u thirrën në vendngjarje.

Zëvendës mbikëqyrësi i policisë së NSË Timothy Kalman konfirmoi se një “Cessna 182” me dy persona në bord u përplas me një avion që ishte nisur nga një aeroport aty pranë, me një person.

Dëshmitarët okularë panë “mbetjet që binin nga qielli “, i tha Kalman Korporatës Australiane të Transmetimeve.

Shkaku i aksidentit do të hetohet nga Byroja Australiane e Sigurisë së Transportit