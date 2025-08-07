LEXO PA REKLAMA!

Trafik emigrantësh, arrestohet në Aeroportin e Gatwick 22-vjeçari shqiptar

Lajmifundit / 7 Gusht 2025, 19:45
Bota

Trafik emigrantësh, arrestohet në Aeroportin e Gatwick

Një i ri shqiptar është arrestuar në Aeroportin e Gatwick në Londër si pjesë e një hetimi kombëtar për trafikun e qenieve njerëzore.

22-vjeçari u ndalua nga oficerët e Agjencisë Kombëtare Kundër Krimit, e cila po heton trafikimin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar përmes Kanalit Anglez dhe në kamionë. Personi, i cili është shqiptar, u arrestua të enjten në mëngjes.

Komandantja e Degës Sara-Jayne Moore tha: "NCA nuk do të lërë gur pa lëvizur, në çdo hap të rrugës së kontrabandës së njerëzve, në punën tonë për të trajtuar autorët e krimit të organizuar të imigracionit."

Identiteti i tij nuk bëhet i ditur.

 

 

 

 

 

 

