Trafik emigrantësh, arrestohet në Aeroportin e Gatwick 22-vjeçari shqiptar
Një i ri shqiptar është arrestuar në Aeroportin e Gatwick në Londër si pjesë e një hetimi kombëtar për trafikun e qenieve njerëzore.
22-vjeçari u ndalua nga oficerët e Agjencisë Kombëtare Kundër Krimit, e cila po heton trafikimin e shqiptarëve në Mbretërinë e Bashkuar përmes Kanalit Anglez dhe në kamionë. Personi, i cili është shqiptar, u arrestua të enjten në mëngjes.
Komandantja e Degës Sara-Jayne Moore tha: "NCA nuk do të lërë gur pa lëvizur, në çdo hap të rrugës së kontrabandës së njerëzve, në punën tonë për të trajtuar autorët e krimit të organizuar të imigracionit."
Identiteti i tij nuk bëhet i ditur.