Takimi Putin-Trump, avioni qeveritar rus ulet në Alaska

Lajmifundit / 14 Gusht 2025, 18:38
Bota

Një aeroplan qeveritar rus sapo ka aterruar në Alaska përpara takimit Trump-Putin nesër, raporton Flightradar24.

Aeroplani u nis nga Moska në orën 7:50 të mëngjesit sipas orës lokale dhe u ul në Aeroportin Ndërkombëtar të Anchorage.

Ai hyri në hapësirën ajrore të SHBA-së rreth orës 5:15 të mëngjesit sipas orës lokale.

Sipas faqes së internetit të ndjekjes së fluturimeve Flightradar24, aeroplani mbante një delegacion rus. Nuk është e qartë nëse Vladimir Putin ishte në bord, raporton KosovaPress.

