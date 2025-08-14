"Plazhi i Durrësit plot...", Rama nxjerr videon: Për ata që thonë se turizmi ka ngecur
Kryeministri Edi Rama duket se nuk ndan te njejtin mendim me ata qe thone se turizmi ne vend kete vit ka pesuar renie.
Ai ka publikuar nje video nga plazhet e Durresit duke theksuar se ato jane plot.
"Faleminderit për këtë video kujt ma dërgoi
Nga plazhet e Durrësit siç nuk ua tregojnë ata që duan t’ju thonë se turizmi ka ngecur", shkruan Rama.
Ne fakt, nje diskutim i madh eshte hapur javet e fundit, ku eshte evidentuar fakti se plazhet jane bosh ne nje pjese te madhe dhe hotelet e njesite akomoduese kane me pak prenotime kete vit, duke fajesuar cmimet e larta te vitit te kaluar, mungesen e sherbimit dhe infrastruktures.