Skandali në spital, burrit i pritet këmba e gabuar

Një burri të moshuar i ishte prerë këmba e gabuar gjatë operacionit, ka pranuar një spital në Austri. 82-vjeçarit do t’i hiqej këmba e majtë të martën, por në vend të kësaj për shkak të “gabimit njerëzor” këmba e djathtë u amputua mbi gju, tha Klinika Freistadt të premten.

Gabimi ndodhi pasi një punonjës i spitalit gabimisht vendosi një shenjë para operacionit në këmbën e gabuar, tha spitali.

“Ishte (e enjte) në mëngjes, gjatë ndryshimit standard të veshjes së plagës, që u zbulua gabimi tragjik, i shkaktuar nga gabimi njerëzor,” tha një deklaratë nga klinika, e cila ndodhet afër kufirit të Austrisë me Republikën Çeke.

Pacienti vuante nga “gjendje të shumta mjekësore” dhe sëmundjet prekën të dyja këmbët.

Pas gabimit, burrit iu desh të hiqte këmbën e duhur edhe mbi gju.

“Një kombinim katastrofik i rrethanave çoi në heqjen e këmbës së djathtë të pacientit në vend të të majtës,” thuhej në deklaratën e spitalit.

Familja e burrit është informuar dhe atyre u është ofruar mbështetje psikologjike, ndërsa spitali gjithashtu i ka dërguar prokurorit publik të rajonit detajet e incidentit.

“Ne gjithashtu do të dëshironim të pohonim se do të bëjmë gjithçka për të zbardhur çështjen, për të hetuar të gjitha proceset e brendshme dhe për t’i analizuar në mënyrë kritike. Çdo hap i nevojshëm do të merret menjëherë,” tha deklarata.

Kirurgu i përfshirë nuk është aktualisht në detyrë, me kërkesën e saj, shtoi ajo.