Situata në Afganistan, Macron: Bashkë me Britaninë do propozojmë në OKB krijimin e një zone të sigurt në Kabul
Franca dhe Britania do të paraqesin një rezolutë në një takim urgjent të OKB-së që do të mbahet të hënën, ku do të propozojnë ngritjen e një zone të sigurt në Kabul për të mbrojtur njerëzit që përpiqen të largohen nga Afganistani. Ky lajm është bërë me dije nga presidenti i Francës, Emmanuel Macron.
"Propozimi ynë i rezolutës synon të përcaktojë një zonë të sigurt në Kabul, nën kontrollin e OKB -së, e cila do të lejojë që operacionet e evakuimit të vazhdojnë të vazhdojnë," tha Macron për gazetën franceze Le Journal du Dimanche (JDD).
Gjatë vizitës së tij në Mosul të Irakut, Macron ka deklaruar për gazetarët se shpreson që propozim i tillë të përkrahet.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres ka thirrur takimin e Këshillit të Sigurimit për të diskutuar për Afganistanin. Ndërkohë, Macron të shtunën deklaroi se Franca do të zhvillojë diskutime me talebanët lidhur për mundësinë e evakuimit të më shumë njerëzve nga Afganistani./shqiptarja