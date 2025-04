Shtëpia e Bardhë zbulon detajet e bisedës telefonike Trump-Putin!

Putin mbështet idenë e Trump që Ukraina dhe Rusia të ndalojnë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike për 30 ditë, thotë Kremlini në leximin e thirrjes së liderëve. Rusia e ka dëmtuar vazhdimisht rrjetin energjetik të Ukrainës që nga pushtimi i saj në shkurt 2022.

Bisedimet e reja të paqes në Ukrainë gjithashtu do të fillojnë menjëherë në Lindjen e Mesme, thotë Shtëpia e Bardhë Pas thirrjes, Shtëpia e Bardhë tha: "Udhëheqësit ranë dakord që lëvizja drejt paqes do të fillojë me një armëpushim energjie dhe infrastrukturës".

Kremlini thotë se të dy presidentët patën një shkëmbim të sinqertë mendimesh dhe ranë dakord të qëndrojnë në kontakt.

Këtu pikat kryesore ku u përqëndrua biseda:

Armëpushimi

Udhëheqësit ranë dakord që lëvizja drejt paqes do të fillojë me një armëpushim energjetik dhe të infrastrukturës, si dhe negociata teknike për zbatimin e një armëpushimi detar në Detin e Zi, armëpushim të plotë dhe paqe të përhershme.

Kur/ku do të zhvillohen negociatat

Këto negociata do të fillojnë menjëherë në Lindjen e Mesme.Udhëheqësit folën gjerësisht për Lindjen e Mesme si një rajon bashkëpunimi të mundshëm për të parandaluar konfliktet e ardhshme.

Mbi armët 'strategjike' - një referencë e dukshme për armët bërthamore. Ata diskutuan më tej nevojën për të ndaluar përhapjen e armëve strategjike dhe do të angazhohen me shtete të tjera për të siguruar aplikimin më të gjerë të mundshëm.

Për marrëdhëniet më të gjera SHBA-Rusi

Të dy liderët ranë dakord se një e ardhme me një marrëdhënie të përmirësuar dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë ka avantazhe të mëdha. Kjo përfshin marrëveshje të mëdha ekonomike dhe stabilitet gjeopolitik kur të arrihet paqja.