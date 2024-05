Shqiptari shpallet studenti më i mirë i policisë së Nju Jorkut për vitin 2024

Laert Sallaku ishte gjimnazist kur u largua nga Tirana më 2017. Ai u vendos në Nju Jork ku kete vit u diplomua si oficer i policise me mesataren me te larte nder gjithe studentet e tjere. Per këtë u nderua me cmim nga Kryetari i Bashkise se Nju Jorkut.

Mes 600 oficerëve të sapo diplomuar, Laert Sallaku, u rendit i pari me rezultatin 99.6 përqid, dhe në ceremoninë, ai tregoi rrugëtimin e tij, që nisi në shkollë të mesme.

“Rrugëtimi im për tu bënë një oficer i Nju Jorkut filloi rreth 6 vite më para kur në moshën 17-vjeçare emigrova në Nju Jork. Si një emigrant i ri u përballa me diversitetin dhe karakterin gjithëpërfshirës të qytetit ku menjëherë u ndjeva i pranuar dhe se e kisha vendin këtu”, tha Sallaku.