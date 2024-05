Sara Gjordeni në pritje të ëmbël, nëna e Bardhit i bën urimin e veçantë: E kam pritur me padurim…

Dy ish-banorët e “BBV”, Sara Gjordeni dhe Bardhi Idrizi së shpejti do të bëhen prindër për herë të parë.

E teksa çifti po presin me padurim që foshnja e tyre të vijë në jetë, ditën e sotme modelja ka ndarë me ndjekësit urimin e veçantë që nëna e këngëtarit, Selvia i ka bërë asaj për bebin.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në urimin e bënë, nëna e partnerit të saj ka treguar se zgjuarsia, guximi, urtësia, besnikëria, besimi janë disa nga anët pozitive që ajo dëshiron që bebi ti trashëgojë nga dy prindërit e tij.

“Sa me gëzim e kam pritur këtë lajm të bukur për antarin/ën e familjes tonë që e presim me padurim. Doja t’ju uroj të gjitha të mirat e jetës për dashurinë tuaj që tani po merr formë hyjnore me ndjenjën më të bukur në këtë botë, të bëhurit prindër”– ka shkruar Selvia ndër të tjera.