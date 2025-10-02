LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

SHERR në dasmë/ E ftuara shkon t’i marrë lulet nga dora... (VIDEO)

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 15:49
Bota

SHERR në dasmë/ E ftuara shkon t’i marrë lulet nga dora...

Një moment aspak i këndshëm është regjistruar në një dasmë. Teksa nusja ka hedhur buqetën e saj me lule , të ftuarat kanë nisur që të bëjnë sherr.

Shkak është bërë një grua e cila u përpoq që t’ia rrëmbente buqetën me lule nga dora një të ftuare tjetër.

Të pranishmit në dasmën në fjalë u shokuan nga veprim i saj. Me dëshpërim, ajo tentonte që t’i merrte lulet për vete, duke shpresuar që të ishte ajo nusja e ardhshme.

“Daily Mail” ka publikuar videon e këtij sherri, por ende nuk dihet se në cilin vend ka ndodhur.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion