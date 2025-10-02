SHERR në dasmë/ E ftuara shkon t’i marrë lulet nga dora... (VIDEO)
Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 15:49
Bota
Një moment aspak i këndshëm është regjistruar në një dasmë. Teksa nusja ka hedhur buqetën e saj me lule , të ftuarat kanë nisur që të bëjnë sherr.
Shkak është bërë një grua e cila u përpoq që t’ia rrëmbente buqetën me lule nga dora një të ftuare tjetër.
Të pranishmit në dasmën në fjalë u shokuan nga veprim i saj. Me dëshpërim, ajo tentonte që t’i merrte lulet për vete, duke shpresuar që të ishte ajo nusja e ardhshme.
“Daily Mail” ka publikuar videon e këtij sherri, por ende nuk dihet se në cilin vend ka ndodhur.