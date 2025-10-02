LEXO PA REKLAMA!

Shkëndija elektrike djeg banesën në Durrës,vdes 42-vjeçarja nga asfiksia

Lajmifundit / 2 Tetor 2025, 15:35
Aktualitet

Shkëndija elektrike djeg banesën në Durrës,vdes

Një ngjarje tragjike është shënuar këtë të mërkurë në fshatin Shënavlash, në afërsi të Durrësit, ku një grua 42-vjeçare ka humbur jetën si pasojë e një zjarri në banesën e saj.

Sipas informacionit paraprak nga Policia e Durrësit, rreth orës 14:00 është marrë njoftimi për një zjarr të rënë në një banesë në këtë fshat. Dyshohet se zjarri ka rënë si pasojë e një shkëndije elektrike.

Fatkeqësisht, si pasojë e asfiksisë nga tymi, ka ndërruar jetë shtetasja K. M., 42 vjeçe.

Durrës/Informacion paraprak

Rreth orës 14:00, Policia e Durrësit është njoftuar se në një banesë në fshatin Shënavlash ka rënë zjarr, i dyshuar si pasojë e një shkëndije elektrike. Për pasojë, dyshohet se nga asfiksia ka humbur jetën shtetasja K. M., 42 vjeçe. Shërbimet e Policisë dhe ato zjarrfikëse kanë bërë të mundur shuarjen e zjarrit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të këtij rasti.

 

