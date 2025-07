SHBA “kërcënon” BE-në: Tarifa 17% për eksportet bujqësore evropiane nëse…

Afati i afërt i 9 korrikut i vendosur nga SHBA-të për të gjetur një marrëveshje mbi tarifat po i shqetëson tregjet. Tregjet e aksioneve po fillojnë të gjitha me një shenjë minus, ndërsa euro po forcohet në kurriz të dollarit dhe ari po përparon.

Nuk pati përparim drejt një marrëveshjeje tregtare midis BE-së dhe Shteteve të Bashkuara gjatë takimeve që Komisioneri i Tregtisë, Maros Sefcovic, pati dje në Uashington.

Kjo është ajo që doli nga diskutimet e mbajtura në takimin e ambasadorëve të BE-së, ku pesimizmi duket se po përhapet duke pasur parasysh afatin e 9 korrikut. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar se do të godasin eksportet bujqësore të BE-së me tarifa prej 17%, në një përshkallëzim dramatik të konfliktit të tyre tregtar me Brukselin, raportoi Financial Times, duke cituar burime.

Donald Trump dëshiron që Brukseli t’u japë kompanive amerikane përjashtime nga rregullat dhe të zvogëlojë sufiçitin e saj tregtar me Shtetet e Bashkuara.