"Mos na sulmoni më", Teherani dakordësohet për paqe, por ja kushti që ka vendosur përballë SHBA-së

Teherani ka shprehur gatishmërinë e tij për të rifilluar bisedimet me Shtetet e Bashkuara. Momenti vjen pasi Washingtoni sulmoi impiantet e pasurimit të uraniumit në Iran.

"Ne jemi në favor të diplomacisë", tha të enjten zëvendësministri i Jashtëm iranian për NBC News. Me kusht që qeveria amerikane të mund të "bindë Teheranin se nuk do të përdorë forcë ushtarake gjatë negociatave", shtoi ai.

Kjo është "thelbësore" që udhëheqja në Teheran "të jetë në gjendje të marrë vendime në lidhje me raundet e ardhshme të bisedimeve", shtoi Tacht-Rawantschi.

Mediat amerikane patën raportuar më parë për një takim të mundshëm midis të dërguarit të posaçëm të SHBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, dhe ministrit të jashtëm iranian Abbas Aragchi. Të dy mund të takohen në Oslo javën e ardhshme As Teherani dhe as Uashingtoni nuk konfirmuan një takim të mundshëm. Kohët e fundit, të hënën, Aragchi tha se ka të ngjarë të duhet "më shumë kohë" që Teherani të kthehet në tryezën e negociatave.

Irani dhe Shtetet e Bashkuara kishin rinisur negociatat mbi programin bërthamor të Iranit përpara fillimit të valës së sulmeve izraelite ndaj Iranit më 13 qershor. Përfaqësuesit e të dy vendeve janë takuar pesë herë që nga 12 prilli. Një takim i gjashtë, i planifikuar për 15 qershor, u anulua për shkak të sulmeve izraelite.

Izraeli e justifikoi sulmin e tij të madh ndaj Iranit me programet e përparuara bërthamore dhe raketore të Iranit dhe me kërcënimin për ekzistencën e shtetit izraelit. Irani më pas sulmoi Izraelin me raketa dhe dronë. Më 22 qershor, Shtetet e Bashkuara sulmuan tre objektet bërthamore iraniane: Fordow, Isfahan dhe Natanz. Një armëpushim ka qenë në fuqi që nga 24 qershori.

Si rezultat i sulmeve nga SHBA-të dhe Izraeli, Irani pezulloi bashkëpunimin e tij me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA), e cila supozohet të monitorojë pasurimin e uraniumit në vend. Shtetet perëndimore e akuzojnë Iranin se kërkon armë bërthamore. Teherani e mohon këtë.