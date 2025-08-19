LEXO PA REKLAMA!

Vatra zjarri në Borizanë të Krujës, flakët 1 kilometër larg depove të dinamitit

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 20:12
Aktualitet

Vatra zjarri në Borizanë të Krujës, flakët 1

Dy vatra zjarri kanë përfshirë mbasditen e sotme fshatin Borizanë mbi fabrikën e çimentos në afërsi të guroreve në Krujë.

Bëhet me dije se zjarret janë të qëllimshëm nga banorë të zonës. Për shuarjen e flakëve është përfshirë reparti zjarrfikës i rrethit me të gjitha mjetet dhe personelin që ka në dispozicion.

Sakaq, flakët janë përhapur edhe nga era e fortë, duke djegur disa hektarë të tërë me pisha të reja. Por situata është edhe më alarmante, pasi rreth 1 km nga vatra e zjarrit ndodhet depo e dinamitit nga e cila furnizohen guroret.

 

 

 

 

 

 

