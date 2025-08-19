LEXO PA REKLAMA!

U qëllua për vdekje me armë elektrike nga karabinierët, 47-vjeçari shqiptar ishte punëtor ndërtimi, 4 oficerë nën hetim

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 19:56
Bota

U qëllua për vdekje me armë elektrike nga karabinierët,

Një 47-vjeçar shqiptar, Elton Bani humbi jetën në Sant'Olcese, Itali, pak ditë më parë pasi të shtënat nga policia me armë elektrike mund të kenë shkaktuar arrest kardiak tek ai.

Elton Bani, 41 vjeç, i cili ishte puntor ndërtimi vdiq pasi u qëllua tre herë me një armë nga oficerët e karabinierëve që mbërritën në shtëpinë e tij në Sant'Olcese, një qytet në periferi të Gjenovës. Plumbi i parë e gërvishti, i dyta e goditi dhe i treti e rrëzoi përtokë. 

Dy oficerët e karabinierëve nga që përdorën armën janë nën hetim. Elton Bani, një punëtor ndërtimi shqiptar, ishte i njohur për forcat e rendit. Ai kishte vuajtur më parë një muaj burg për falsifikim.

Pasditen e 17 gushtit, ai filloi të hidhte objekte përpara shtëpisë së tij. Disa fqinjë telefonuan 112. Oficerët e Croce d'Oro (Kryqi i Artë) u përpoqën ta qetësonin 41-vjeçarin, por nuk ia dolën. Bani filloi të hidhte karrige dhe objekte në hollin e hyrjes së ndërtesës, pastaj u kthye jashtë dhe hipi në makinën e tij.

Ky është rasti i dytë në dy ditë, pas incidentit në Olbia. Gianpaolo Demartis, 57 vjeç, me origjinë nga Bultei (Sassari), vdiq gjithashtu pasi u ndalua me një armë zjarri me taser në Olbia. Ai bërtiste, kërcënonte kalimtarët dhe madje hynte në kopshtet e disa fqinjëve. Kur mbërriti patrulla, disa dhjetëra njerëz ishin në rrugë./Corriere Della Sera

 

 

