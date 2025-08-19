LEXO PA REKLAMA!

FOTO/ U arrestua së bashku me të vëllain, gjykata merr vendimin për Meriton Mjekiqin

Lajmifundit / 19 Gusht 2025, 19:37
Showbiz

FOTO/ U arrestua së bashku me të vëllain, gjykata merr vendimin

Muajin e kaluar, emri i moderatorit dhe ish-banorit të Big Brother VIP Albania, Meriton Mjekiqi, u përfol gjerësisht në media pas arrestimit të tij lidhur me një përleshje fizike, ku viktima kishte pësuar lëndime të rënda trupore.

Sot, më 19 gusht 2025, Mjekiqi ka reaguar për herë të parë pas lirimit nga masa e arrestit. Përmes një postimi në Instagram Story, ai njoftoi opinionin publik, miqtë dhe familjarët për vendimin e gjykatës.

“Me respekt, dua të njoftoj se jam liruar nga masa e arrestit në të cilën isha mbajtur. Falënderoj avokatët për profesionalizmin dhe përkushtimin gjatë gjithë kësaj periudhe. Faleminderit të gjithëve për durimin, mirëkuptimin dhe përkrahjen tuaj”, ka shkruar ai.

Në postim, Mjekiqi shihet pranë avokatëve të tij, duke dhënë mesazhe falënderimi, për të gjithë ata që e përkrahën gjatë kësaj kohe.

 

