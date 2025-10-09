Rusia godet me raketa linjat hekurudhore të Ukrainës
Raketat ruse vijojnë të godasin infrastrukturën hekurudhore në rajonet veriore të Ukrainës.
Oleksandr Pertsovskyi, kryetar i bordit të kompanisë kombëtare hekurudhore të Ukrainës, Ukrzaliznytsia, dha një përditësim mbi situatën në Facebook.
“Armiku vazhdon të godasë me qëllim ndërprerjen e komunikimeve me territoret e vijës së frontit, veçanërisht rajonet Sumy dhe Chernihiv. Ata godasin për të bllokuar rrugët kryesore dhe po përpiqen të bllokojnë edhe rrugët rezervë,” tha ai.
Udhëtarët që udhëtojnë drejt Sumy, Konotop, Shostka dhe qyteteve përreth do të arrijnë në destinacionet e tyre me autobusë zëvendësues, duke përdorur rrugë “në një distancë të sigurt nga vendet e goditjeve”.
“Ne po punojmë me administratat ushtarake rajonale të Sumy dhe Chernihiv, kryetarët e bashkive të Konotopës, Shostkës dhe Nizhyn për të organizuar shpejt transferimet,” shtoi Pertsovskyi.
Të mërkurën, kreu i Administratës Ushtarake Rajonale të Sumy, Oleh Hryhorov, njoftoi në Telegram se shërbimet e trenave drejt rajoneve Sumy dhe Chernihiv ishin “pezulluar përkohësisht” pasi sulmet ruse kishin bërë të paktën një seksion të rrugës të pakalueshëm.
“Udhëtarët janë të sigurt. Ne po koordinojmë vazhdimisht veprimet me Ukrzaliznytsia dhe komunitetet për të reaguar shpejt ndaj situatës dhe për të ndihmuar njerëzit,” tha ai.
Komunitetet lokale siguruan autobusë për të organizuar transferimet drejt Konotopës, Shostkës dhe Sumy.
Rusia ka goditur në mënyrë të përsëritur infrastrukturën hekurudhore në rajonet Sumy dhe Chernihiv gjatë javës së kaluar. Të shtunën, një sulm me dron në stacionin hekurudhor të Shostkës plagosi dhjetëra njerëz.