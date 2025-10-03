LEXO PA REKLAMA!

PS në "aksion"/ Zgjedhjet e pjesshme, Rama ndan skuadrat! Ja porositë për socialistët

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 18:39
Kryesocialisti Edi Rama në funksion të fushatës në zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, organizoi pasditen e kësaj të premteje, një takim koordinues me ministrat dhe deputetët e kryeqytetit.

Kur Tirana dhe 5 bashki të tjera shkojnë më 9 nëntor në zgjedhje, nga ky takim Rama ka lënë disa porosi e udhëzime për këtë proces ku në kryeqytet PS garon me Ogerta Manastirliun ndërsa fushata udhëhiqet nga numri dy i qeverisë, Belinda Balluku.

Kjo mbledhje ka shërbyer për të ndarë skuadrat të cilat do të punojnë në çdo njësi të Tiranës. Burime nga takimi i thanë për gazetarët, se në njësinë 5, një ndër më të mëdhatë në kryeqytet, si forcë e shtuar në krah të Erion Braçes vinë Taulant Balla dhe Niko Peleshi.

.Ish-deputeti i PS, Xhemal Qefalia, do të mbulojë bastionin e tij në zonën e Dajtit.

.Ministri Fatmir Xhafaj do të mobilizojë socialistët në Njësinë 10.

.Sekretari i përgjithshëm i Ps Blendi Klosi bashkë Eduard Shalsi janë pjesë e fushatës në Tiranë.

.Edhe drejtuesi politik i Lezhës Ulsi Manja do të jetë pjesë e skuadrës së Tiranës.

.Igli Hasani dhe Bora Muzhaqi do të angazhohen në Njësinë Nr.8.

