PS në "aksion"/ Zgjedhjet e pjesshme, Rama ndan skuadrat! Ja porositë për socialistët
Kryesocialisti Edi Rama në funksion të fushatës në zgjedhjet e Bashkisë Tiranë, organizoi pasditen e kësaj të premteje, një takim koordinues me ministrat dhe deputetët e kryeqytetit.
Kur Tirana dhe 5 bashki të tjera shkojnë më 9 nëntor në zgjedhje, nga ky takim Rama ka lënë disa porosi e udhëzime për këtë proces ku në kryeqytet PS garon me Ogerta Manastirliun ndërsa fushata udhëhiqet nga numri dy i qeverisë, Belinda Balluku.
Kjo mbledhje ka shërbyer për të ndarë skuadrat të cilat do të punojnë në çdo njësi të Tiranës. Burime nga takimi i thanë për gazetarët, se në njësinë 5, një ndër më të mëdhatë në kryeqytet, si forcë e shtuar në krah të Erion Braçes vinë Taulant Balla dhe Niko Peleshi.
.Ish-deputeti i PS, Xhemal Qefalia, do të mbulojë bastionin e tij në zonën e Dajtit.
.Ministri Fatmir Xhafaj do të mobilizojë socialistët në Njësinë 10.
.Sekretari i përgjithshëm i Ps Blendi Klosi bashkë Eduard Shalsi janë pjesë e fushatës në Tiranë.
.Edhe drejtuesi politik i Lezhës Ulsi Manja do të jetë pjesë e skuadrës së Tiranës.
.Igli Hasani dhe Bora Muzhaqi do të angazhohen në Njësinë Nr.8.