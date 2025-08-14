OBSH-ja ngre alarmin: Valët e të nxehtit në Europë po shkaktojnë emergjenca shëndetësore dhe përhapin sëmundje të rralla
Valët e të nxehtit janë bërë një kërcënim serioz shëndetësor për Europën, jo vetëm një fenomen klimatike, paralajmëron Komisioni Pan-Europian për Klimën dhe Shëndetin i OBSH-së. Sipas ekspertëve, Europa po përjeton valë të nxehta gjithnjë e më intensive dhe vdekjeprurëse, duke shkaktuar një rritje prej 30% të vdekshmërisë në 20 vitet e fundit, me mbi 100,000 viktima. Perspektiva nuk është pozitive, pasi numri i vdekjeve pritet të rritet nëse nuk merren masa për ndryshimet klimatike.
Temperaturat e larta po favorizojnë përhapjen e sëmundjeve që dikur ishin të rralla në rajon. Rastet e etheve të dengues në Bashkimin Europian u rritën me 368% midis viteve 2022 dhe 2024, ndërsa sëmundje si Nili Perëndimor, Ethet e Verdha, Chikungunya, Gjuha Blu dhe malaria po rikthehen.
Efektet e nxehtësisë shfaqen edhe në spitale: dhomat e urgjencës regjistrojnë rritje të shtrimeve, veçanërisht për sëmundjet e zemrës, mushkërive dhe veshkave. Gjumi përkeqësohet, ankthi rritet, dhe funksioni njohës bie, duke bërë individët më të ndjeshëm psikologjikisht.
Punonjësit e kujdesit shëndetësor janë veçanërisht të rrezikuar nga lodhja dhe goditja nga nxehtësia, ndërsa sistemi i mbështetjes së tyre, nga ftohja tek teknologjia, përballet me rreziqe dështimi. Komisioni thekson se këto efekte nuk janë të izoluar, por janë problem sistematik që kërkon veprime urgjente.