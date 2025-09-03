Putini në paradën e Kinës, Rusia lëshon 502 dronë e 24 raketa ndaj Ukrainës
Rusia kreu një sulm ajror ndaj Ukrainës duke përfshirë 502 dronë me rreze të gjatë veprimi dhe 24 raketa kruiz gjatë natës së mërkurë, thanë zyrtarët, ndërsa presidenti Vladimir Putin, mori pjesë në paradën ushtarake të Kinës në Pekin.
Mbrojtja ajrore e Ukrainës rrëzoi 451 objektiva ajrore, sipas Forcave Ajrore të Ukrainës, por tre raketa dhe 69 dronë goditën objektiva në 14 vende.
“Objektivat kryesore ishin infrastruktura civile, veçanërisht objektet e energjisë, një qendër transporti, madje edhe një kooperativë garazhi dhe, siç është bërë tashmë rutinë për rusët, zonat e banimit”, tha Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Sirenat e sulmeve ajrore u ndezën në një numër qytetesh në perëndim të vendit, përfshirë kryeqytetin Kiev.
“Dhjetëra ndërtesa banimi u dëmtuan në rajone të ndryshme të vendit tonë gjatë natës. Operacionet e shuarjes së zjarrit janë duke vazhduar”, tha Zelensky.
“Këto janë sulme demonstrative ruse. Putini po tregon pandëshkueshmërinë e tij.”- tha Volodymyr Zelensky, President i Ukrainës
Forcat ajrore të Ukrainës thanë se sulmet po vazhdonin këtë mëngjes sipas kohës lokale.
“Sulmi është duke vazhduar, me disa UAV të tjerë armik në hapësirën ajrore”, thanë forcat ajrore.
Midis predhave të lëshuara drejt Ukrainës ishin 16 raketa kruiz Kalibr dhe tetë raketa kruiz Kh-101.
Sulmi i ri është një kujtesë e fortë e konfliktit që po zhvillohet në Evropë, ndërsa udhëheqësi i Kinës, Xi Jinping, priti dy udhëheqës që e zhvillonin atë luftë në Pekin.
Pak kontekst: Ndërsa Kina pretendon neutralitet në luftë, parada në Pekin dha një imazh mbresëlënës të Xi-t të shoqëruar nga Presidenti rus Vladimir Putin dhe Lideri i Koresë së Veriut Kim Jong Un, vendet e të cilëve kanë trupa që luftojnë në Ukrainë.
Kina e ka mbështetur ekonomikisht Rusinë gjatë luftës dhe i ka siguruar asaj mallra me përdorim të dyfishtë që besohet se kanë mbështetur përpjekjet e saj të luftës.